Матч Лиги конференций «ЧФР Клуж» - «Славия» остановлен – болельщику стало плохо

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги конференций между румынским «ЧФР Клужем» и чешской «Славией» был остановлен на 27-й минуте из-за того, что болельщику на трибуне стало плохо по ходу поединка. Об этом сообщила пресс-служба «Славии».

На текущий момент счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля. Счёт точным ударом с пенальти на 11-й минуте открыл Чиприан Дяк.

В случае победы румынский коллектив вырвется на первое место в группе. То же самое ожидает команду гостей, если они сумеют переломить ход встречи.

До начала матча у всех команд группы G было по четыре очка.