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Лига конференций

Матч Лиги конференций «ЧФР Клуж» - «Славия» остановлен – болельщику стало плохо

13 Октября 2022 • 20:54 Комментировать
ЧФР Клуж
1:0
Славия Прага
2-й тайм

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги конференций между румынским «ЧФР Клужем» и чешской «Славией» был остановлен на 27-й минуте из-за того, что болельщику на трибуне стало плохо по ходу поединка. Об этом сообщила пресс-служба «Славии».

На текущий момент счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля. Счёт точным ударом с пенальти на 11-й минуте открыл Чиприан Дяк.

В случае победы румынский коллектив вырвется на первое место в группе. То же самое ожидает команду гостей, если они сумеют переломить ход встречи.

До начала матча у всех команд группы G было  по четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Славия Чфр Клуж Лига конференций
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ЧФР КЛУЖ СЛАВИЯ ПРАГА
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