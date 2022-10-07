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Лига конференций

Итальяно: «Победа в Лиге конференций даст «Фиорентине» положительный импульс»

07 Октября 2022 • 07:48 Комментировать
Хартс
0:3
Фиорентина
окончен

В матче третьего тура групповой стадии Лиги конференций «Фиорентина» отпраздновала крупную победу над шотландским клубом «Хартс» (3:0). После этой встречи главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно высказался об успехе своих подопечных.

«Нам нужно было провести такой матч. Мы старались сыграть агрессивно, и у нас это получилось. Но мы до сих пор еще ничего не добились. Нам нужно уже концентрироваться на следующей матче. Эта победа должна дать положительный импульс», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров флорентийский коллектив набрал четыре балла и занимает второе место в таблице своей группы. «Хартс» с тремя пунктами идет на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Винченцо Итальяно
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