Итальяно: «Победа в Лиге конференций даст «Фиорентине» положительный импульс»

В матче третьего тура групповой стадии Лиги конференций «Фиорентина» отпраздновала крупную победу над шотландским клубом «Хартс» (3:0). После этой встречи главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно высказался об успехе своих подопечных.

«Нам нужно было провести такой матч. Мы старались сыграть агрессивно, и у нас это получилось. Но мы до сих пор еще ничего не добились. Нам нужно уже концентрироваться на следующей матче. Эта победа должна дать положительный импульс», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров флорентийский коллектив набрал четыре балла и занимает второе место в таблице своей группы. «Хартс» с тремя пунктами идет на третьей строчке.