«Пюник» уверенно одолел «Жальгирис»

В матче третьего тура Лиги конференций «Пюник» не оставил шансов «Жальгирису» и свой ощутимый перевес воплотил в два гола. Карлос Джуниор открыл счет на 44-й минуте, а Юсуф Отабаньо снял все вопросы - 2:0. «Пюник» набрал шесть очков и настиг лидеров группы из «Базеля».
Протокол игры
|(1:0) Карлос Джуниор II44'
|(2:0) Отубаньо Юсуф61'
Юрченко Давид•Арутюнян Оганес64' (Карасюк Роман (64') •Вакуленко Сергей•Братков Антон•Гонсалес Александр74' (Коваленко Михаил Вадимович (74') •Отубаньо Юсуф86' (Петросян Греник (86') •Милькович Александр• 78'Дашян Артак•Джуричич Лука63' (Диоп Дам (63') •Кочук Евгений 81'86' (Спировски Стефан (86') •Карлос Джуниор II
Гертмонас Эдвинас•Миколюнас Салюнас73' (Кьеремех Франсис (73') •Павелич Марио•Любисавльевич Неманья•Бопесу Жоэль•Буфф Оливер•Горобцов Николас• 68'Миличкович Марко73' (Мамич Петар (73') •Урега Фабьен•Ойвуси Матиас•Ренан Соарес
06 октября. Стадион "Республиканский стадион".
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