«Пюник» уверенно одолел «Жальгирис»

В матче третьего тура Лиги конференций «Пюник» не оставил шансов «Жальгирису» и свой ощутимый перевес воплотил в два гола. Карлос Джуниор открыл счет на 44-й минуте, а Юсуф Отабаньо снял все вопросы - 2:0. «Пюник» набрал шесть очков и настиг лидеров группы из «Базеля».