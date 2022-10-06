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Лига конференций

«Пюник» уверенно одолел «Жальгирис»

06 Октября 2022 • 21:39 Комментировать
Пюник
2:0
Жальгирис
окончен

В матче третьего тура Лиги конференций «Пюник» не оставил шансов «Жальгирису» и свой ощутимый перевес воплотил в два гола. Карлос Джуниор открыл счет на 44-й минуте, а Юсуф Отабаньо снял все вопросы - 2:0. «Пюник» набрал шесть очков и настиг лидеров группы из «Базеля».

Протокол игры  
Пюник2:0Жальгирис
(1:0) Карлос Джуниор II44'  
(2:0) Отубаньо Юсуф61'  
Юрченко ДавидАрутюнян Оганес 64' (Карасюк Роман ( 64') Вакуленко СергейБратков АнтонГонсалес Александр 74' (Коваленко Михаил Вадимович ( 74') Отубаньо Юсуф 86' (Петросян Греник ( 86') Милькович Александр  78'Дашян АртакДжуричич Лука 63' (Диоп Дам ( 63') Кочук Евгений  81' 86' (Спировски Стефан ( 86') Карлос Джуниор II
Запасные: Карапетян АлександрАвагян АртурОзбилиз АразБаранов НикитаГарегинян ЮрийБучнев СтаниславМикаэлян Сергей
Гертмонас ЭдвинасМиколюнас Салюнас 73' (Кьеремех Франсис ( 73') Павелич МариоЛюбисавльевич НеманьяБопесу ЖоэльБуфф ОливерГоробцов Николас  68'Миличкович Марко 73' (Мамич Петар ( 73') Урега ФабьенОйвуси МатиасРенан Соарес
Запасные: Дука ТомиславКазлаускас ДонатасМикуленас МейнардасБурба МотеюсТадич ЙосипВербицкас ОвидиусКазуколовас КипрасКашкен ДинмухаммедТатомирович Иван
06 октября. Стадион "Республиканский стадион".

 

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