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Морено впервые сыграет за «Вильярреал» после повторного разрыва крестообразной связки

05 Октября 2022 • 23:31 Комментировать
Вильярреал
...
Аустрия Вена
1 1.17 X 7.20 2 17.00
Через 21 ч. 47 мин.

Медицинский персонал «Вильярреала» разрешил Альберто Морено принять участие в матче с австрийской «Аустрией», сообщает Marca.

Пятого марта защитник заработал травму колена во время матча против «Осасуны» (0:1). 

На основании анализов, проведённых медицинским персоналом клуба, у испанца был диагностирован разрыв крестообразной связки колена, в связи с чем ему потребовалось прибегнуть к оперативному вмешательству. Он не выходил на поле в течение нескольких месяцев.

Это не первые проблемы со связками у 30-летнего футболиста. С сентября 2020 по апрель 2021 года он был вынужден восстанавливаться из-за аналогичной травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аустрия Вильярреал Альберто Морено Лига конференций
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ВИЛЬЯРРЕАЛ АУСТРИЯ ВЕНА
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