Морено впервые сыграет за «Вильярреал» после повторного разрыва крестообразной связки

Медицинский персонал «Вильярреала» разрешил Альберто Морено принять участие в матче с австрийской «Аустрией», сообщает Marca.

Пятого марта защитник заработал травму колена во время матча против «Осасуны» (0:1).

На основании анализов, проведённых медицинским персоналом клуба, у испанца был диагностирован разрыв крестообразной связки колена, в связи с чем ему потребовалось прибегнуть к оперативному вмешательству. Он не выходил на поле в течение нескольких месяцев.

Это не первые проблемы со связками у 30-летнего футболиста. С сентября 2020 по апрель 2021 года он был вынужден восстанавливаться из-за аналогичной травмы.