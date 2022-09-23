УЕФА оштрафовал «Кёльн» за поведение фанатов на игре против «Ниццы»

Руководство УЕФА вынесло штраф немецкому «Кёльну» в размере 100 тысяч евро за поведение болельщиков перед игрой Лиги конференций против «Ниццы».

Напомним, что стартовый свисток на стадионе «Рейн-Энерги» прозвучал на 55 минут позже положенного. Причиной для этого стали беспорядки на трибунах, которые были вызваны стычками фанатов.

Также поклонники «Кёльна» не смогут помочь своим любимцам в двух следующих гостевых играх третьего по значимости еврокубка, поскольку УЕФА запретил клубу продавать на них билеты.

Отметим, что в ходе потасовки один из болельщиков немецкой команды упал с пяти метров.

