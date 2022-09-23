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Лига конференций

УЕФА оштрафовал «Кёльн» за поведение фанатов на игре против «Ниццы»

 
23 Сентября 2022 • 23:23 Комментировать
Кёльн
4:2
Словацко
окончен

Руководство УЕФА вынесло штраф немецкому «Кёльну» в размере 100 тысяч евро за поведение болельщиков перед игрой Лиги конференций против «Ниццы».

Напомним, что стартовый свисток на стадионе «Рейн-Энерги» прозвучал на 55 минут позже положенного. Причиной для этого стали беспорядки на трибунах, которые были вызваны стычками фанатов.

Также поклонники «Кёльна» не смогут помочь своим любимцам в двух следующих гостевых играх третьего по значимости еврокубка, поскольку УЕФА запретил клубу продавать на них билеты.

Отметим, что в ходе потасовки один из болельщиков немецкой команды упал с пяти метров.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца УЕФА Лига конференций Кёльн
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