Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Итальяно: «Фиорентина» начинается сыпаться при первых же трудностях»

 
16 Сентября 2022 • 01:17 Комментировать
Истанбул Башакшехир
3:0
Фиорентина
окончен

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно отметил слабохарактерность своей команды.

Коллектив из Флоренции уступил в Турции со счётом 0:3 местному «Башакшехиру» в матче Лиги конференций. Все голы состоялись во втором тайме.

«Я не ожидал такой игры после перерыва. Мы начинаем сыпаться при первых же трудностях. Ни одна из команд не имела преимущества, но затем мы пропустили, а в итоге проиграли крупно. Мы слишком хрупки, не можем достойно реагировать на неприятные события. Но важно отметить и соперника – «Башакшехир» действительно хорош. Играть в еврокубках всегда нелегко», – заявил на послематчевой пресс-конференции Итальяно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Истанбул Башакшехир Винченцо Итальяно
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Пюник 2:0 Слован Братислава
окончен АЗ Алкмаар 4:1 Вадуц
окончен ЧФР Клуж 0:1 Сивасспор 2.02 3.25 4.00
окончен Жальгирис 0:1 Базель
окончен Гент 3:0 Шемрок Роверс 1.25 5.80 12.00
окончен Славия Прага 3:2 ФК Балкани
окончен Аполлон 1:3 Днепр-1
окончен Юргорден 3:2 Мольде
окончен РФШ Рига 0:2 Хартс
окончен Силькеборг 2:3 Вест Хэм 7.60 4.60 1.42
окончен Кёльн 4:2 Словацко 1.28 5.60 10.50
окончен ФКСБ 0:0 Андерлехт
окончен Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Вильярреал
окончен Партизан 1:1 Ницца 3.10 3.25 2.40
окончен Истанбул Башакшехир 3:0 Фиорентина 2.65 3.15 2.80
окончен Лех 4:1 Аустрия Вена
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
01:17 · Лига конференций УЕФА
Итальяно: «Фиорентина» начинается сыпаться при первых же трудностях»
15 Сентября
23:56 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» одержал волевую победу в матче с «Силькеборгом»
21:42 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» уверенно обыграл «Слован»
21:40 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» переиграл «Аполлон», забив три гола в первом тайме
19:57 · Лига конференций УЕФА
​Форма «Сивасспора» потерялась в аэропорту перед матчем Лиги конференций
19:15 · Лига конференций УЕФА
«Арарат» - «Слован»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:15 · Лига конференций УЕФА
«Аполлон» - «Днепр-1»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
10 Сентября
04:43 · Лига конференций УЕФА
Скамакка едва не отправил в нокаут коллегу по команде
09 Сентября
09:50 · Лига конференций УЕФА
Тренер «Фиорентины» назвал позорной игру команды в атаке
08 Сентября
23:55 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» не смог удивить в матче против «Базеля»
23:53 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» проиграл АЗ на старте Лиги Европы
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» - «АЗ Алкмаар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:56 · Лига конференций УЕФА
«Базель» - «Пюник»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
20:11 · Лига конференций УЕФА
Матч между «Ниццей» и «Кёльном» был отложен из-за столкновений фанатов
26 Августа
15:00 · Лига конференций УЕФА
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн
Все новости
Рекомендуем