Итальяно: «Фиорентина» начинается сыпаться при первых же трудностях»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно отметил слабохарактерность своей команды.

Коллектив из Флоренции уступил в Турции со счётом 0:3 местному «Башакшехиру» в матче Лиги конференций. Все голы состоялись во втором тайме.

«Я не ожидал такой игры после перерыва. Мы начинаем сыпаться при первых же трудностях. Ни одна из команд не имела преимущества, но затем мы пропустили, а в итоге проиграли крупно. Мы слишком хрупки, не можем достойно реагировать на неприятные события. Но важно отметить и соперника – «Башакшехир» действительно хорош. Играть в еврокубках всегда нелегко», – заявил на послематчевой пресс-конференции Итальяно.