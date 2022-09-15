«Днепр-1» переиграл «Аполлон», забив три гола в первом тайме

«Днепр-1» одержал первую победу в Лиге конференций. Украинцы гостили у «Аполлона» и еще до перерыва забили в ворота противника три мяча. Точные удары на счету Валентина Рубчинского и Артёма Довбика (дубль). Соперник ответил голос Янниса Питтаса на 58-й минуте. 3:1, «Днепр» идет на втором месте с тремя очками.