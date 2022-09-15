«Днепр-1» переиграл «Аполлон», забив три гола в первом тайме

«Днепр-1» одержал первую победу в Лиге конференций. Украинцы гостили у «Аполлона» и еще до перерыва забили в ворота противника три мяча. Точные удары на счету Валентина Рубчинского и Артёма Довбика (дубль). Соперник ответил голос Янниса Питтаса на 58-й минуте. 3:1, «Днепр» идет на втором месте с тремя очками.
Протокол игры
|11'Валентин Рубчинский (0:1)
|26'Довбик Артём (0:2)
|45'Довбик Артём (0:3)
|(1:3) Питтас Яннис58'
Йованович Александар II•Панайоту Антреас10' (Кабрал Эуклидес (10') •Пейбернес Матьё46' (Йоостен Патрик (46') •Роберж Валентин•Алеесами Хайтам•Кириаку Хараламбос• 45'Коль Исраэль•Шахар Идо•Ба Эль-Хаджи20' (Онгенда Эрвин (20') •Хаммас Амин46' (Шполярич Данило (46') •Питтас Яннис 48'
Макс Валеф•Адамюк Владимир• 17'Сваток Александр•Eduard Sarapiy• 90'Габриэль Даль Тое Бусанелло•Валентин Рубчинский83' (Балули Фарес (83') •Бабенко Руслан• 63'Гуцуляк Алексей83' (Танчик Владимир (83') •Пихалёнок Александр90' (Горбунов Сергей Олегович (90') •Хамаче Янис84' (Назаренко Александр (84') •Довбик Артём90' (Когут Игорь (90')
15 сентября. Стадион "Цирион Стэдиум" (Лимассол).
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