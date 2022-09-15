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Лига конференций

«Днепр-1» переиграл «Аполлон», забив три гола в первом тайме

 
15 Сентября 2022 • 21:40 Комментировать
Аполлон
1:3
Днепр-1
окончен

«Днепр-1» одержал первую победу в Лиге конференций. Украинцы гостили у «Аполлона» и еще до перерыва забили в ворота противника три мяча. Точные удары на счету Валентина Рубчинского и Артёма Довбика (дубль). Соперник ответил голос Янниса Питтаса на 58-й минуте. 3:1, «Днепр» идет на втором месте с тремя очками.

Протокол игры  
Аполлон1:3Днепр-1
  11'Валентин Рубчинский (0:1)
  26'Довбик Артём (0:2)
  45'Довбик Артём (0:3)
(1:3) Питтас Яннис58'  
Йованович Александар IIПанайоту Антреас 10' (Кабрал Эуклидес ( 10') Пейбернес Матьё 46' (Йоостен Патрик ( 46') Роберж ВалентинАлеесами ХайтамКириаку Хараламбос  45'Коль ИсраэльШахар ИдоБа Эль-Хаджи 20' (Онгенда Эрвин ( 20') Хаммас Амин 46' (Шполярич Данило ( 46') Питтас Яннис  48'
Запасные: Giorgos Loizou IДеметриу ДеметрисАртиматас ПанайотисЙованович Вукашин
Макс ВалефАдамюк Владимир  17'Сваток АлександрEduard Sarapiy  90'Габриэль Даль Тое БусанеллоВалентин Рубчинский 83' (Балули Фарес ( 83') Бабенко Руслан  63'Гуцуляк Алексей 83' (Танчик Владимир ( 83') Пихалёнок Александр 90' (Горбунов Сергей Олегович ( 90') Хамаче Янис 84' (Назаренко Александр ( 84') Довбик Артём 90' (Когут Игорь ( 90')
Запасные: Юрчук ВалерийНикита КононовРыбак ВладиславЛогинов Сергей
15 сентября. Стадион "Цирион Стэдиум" (Лимассол).

 

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окончен АЗ Алкмаар 4:1 Вадуц
окончен ЧФР Клуж 0:1 Сивасспор 2.02 3.25 4.00
окончен Жальгирис 0:1 Базель
окончен Гент 3:0 Шемрок Роверс 1.25 5.80 12.00
окончен Славия Прага 3:2 ФК Балкани
окончен Аполлон 1:3 Днепр-1
окончен Юргорден 3:2 Мольде
Идет 33 минута РФШ Рига 0:0 Хартс 2.95 3.30 2.46
Идет 33 минута Силькеборг 1:2 Вест Хэм 5.20 4.10 1.63
Идет 33 минута Кёльн 1:0 Словацко 1.27 6.00 10.00
Идет 32 минута ФКСБ 0:0 Андерлехт 2.80 3.35 2.55
Идет 33 минута Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Вильярреал 5.20 3.90 1.66
Идет 32 минута Партизан 0:1 Ницца 2.85 3.35 2.49
Идет 33 минута Истанбул Башакшехир 0:0 Фиорентина 2.70 3.25 2.70
Идет 33 минута Лех 1:1 Аустрия Вена 2.07 3.60 3.50
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