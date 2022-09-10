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Лига конференций

Скамакка едва не отправил в нокаут коллегу по команде

 
10 Сентября 2022 • 04:43 Комментировать
Вест Хэм
3:1
ФКСБ
окончен

«Вест Хэм» начал свои выступления в Лиге конференций, и сделал это красиво, победив румынскую «Стяуа». Итальянский новобранец Джанлука Скамакка не сумел порадовать фанов «молотобойцев» забитым мячом, но зато, словно кувалдой, чуть не отправил в нокаут своего партнера по команде. Еще в начале матча Скамакка решил побороться за уходящий мяч, подкатился, но сделал это так неудачно, что зарядил ногой в лицо своему партнеру по команде - Максвелю Корне. В дело пришлось вмешиваться врачам, но в итоге все обошлось и француз смог продолжить матч, который «молотобойцы» выиграли со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джанлука Скамакка
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