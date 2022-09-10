Скамакка едва не отправил в нокаут коллегу по команде

«Вест Хэм» начал свои выступления в Лиге конференций, и сделал это красиво, победив румынскую «Стяуа». Итальянский новобранец Джанлука Скамакка не сумел порадовать фанов «молотобойцев» забитым мячом, но зато, словно кувалдой, чуть не отправил в нокаут своего партнера по команде. Еще в начале матча Скамакка решил побороться за уходящий мяч, подкатился, но сделал это так неудачно, что зарядил ногой в лицо своему партнеру по команде - Максвелю Корне. В дело пришлось вмешиваться врачам, но в итоге все обошлось и француз смог продолжить матч, который «молотобойцы» выиграли со счетом 3:1.