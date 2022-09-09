Тренер «Фиорентины» назвал позорной игру команды в атаке

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно ответил на вопросы представителей СМИ после встречи с латвийским клубом «РФШ» в первом туре групповой стадии Лиги конференций. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Команда создает моменты, но не забивает голы. Из-за этого мы не выигрываем матчи, хоть и доминируем над соперником. Я огорчен ничейный результатом, мы были лучше соперника. Нам нужно улучшить действия при завершении атак. Есть проблема, и это позор», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Следующий поединок в еврокубке флорентийский клуб проведет против турецкого «Истанбула» 15 сентября.