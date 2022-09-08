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Лига конференций

«Пюник» не смог удивить в матче против «Базеля»

 
08 Сентября 2022 • 23:55 Комментировать
Базель
3:1
Пюник
окончен

«Пюник» стартовал в Лиге конференций с выездного матча с «Базелем». Команда из Армении сдерживала атаки соперника на протяжении первого тайма, когда команды обменялись голами. После перерыва все решил дубль Ваутера Бургера - 3:1 в пользу «Базеля».

Протокол игры

 
Базель3:1Пюник
(1:0) Малес Дариан23'  
  27'Дашян Артак (1:1)
(2:1) Бургер Ваутер54'  
(3:1) Бургер Ваутер76'  
Хитц MapвинЛопес СерхиоКомас АрнауАдамс Касим  51'Каттербах НоаДжака Таулант 77' (Пельмар Анди ( 77') Малес Дариан 77' (Сене Кали ( 77') Диуф ЭндиБургер Ваутер 87' (Зачири Анди ( 87') Миллар Лиам 64' (Ндой Дан ( 64') Брэдли Финк 64' (Огюстен Жан-Кевин ( 64')
Запасные: Де Моль НильсСальви МиркоСалаи АдамЛанг МихаэльФрай ФабианSayfallah LtaiefЧипперфилд Лиам
Юрченко ДавидОтубаньо ЮсуфБратков Антон  13'Карлос Джуниор IIМилькович Александр  22'Дашян АртакГонсалес АлександрДжуричич Лука 65' (Диоп Дам ( 65') Вакуленко СергейАрутюнян Оганес  55' 79' (Карасюк Роман ( 79') Кочук Евгений 80' (Озбилиз Араз ( 80')
Запасные: Карапетян АлександрАвагян АртурБаранов НикитаГарегинян ЮрийБучнев СтаниславКоваленко Михаил ВадимовичСпировски СтефанМикаэлян Сергей
08 сентября. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

 

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окончен Днепр-1 0:1 АЗ Алкмаар
окончен Мольде 0:0 Гент
окончен Вест Хэм 3:1 ФКСБ
окончен Слован Братислава 0:0 Жальгирис
окончен Сивасспор 1:1 Славия Прага
окончен Базель 3:1 Пюник
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