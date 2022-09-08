«Пюник» не смог удивить в матче против «Базеля»

«Пюник» стартовал в Лиге конференций с выездного матча с «Базелем». Команда из Армении сдерживала атаки соперника на протяжении первого тайма, когда команды обменялись голами. После перерыва все решил дубль Ваутера Бургера - 3:1 в пользу «Базеля».
Протокол игры
|(1:0) Малес Дариан23'
|27'Дашян Артак (1:1)
|(2:1) Бургер Ваутер54'
|(3:1) Бургер Ваутер76'
Хитц Mapвин•Лопес Серхио•Комас Арнау•Адамс Касим• 51'Каттербах Ноа•Джака Таулант77' (Пельмар Анди (77') •Малес Дариан77' (Сене Кали (77') •Диуф Энди•Бургер Ваутер87' (Зачири Анди (87') •Миллар Лиам64' (Ндой Дан (64') •Брэдли Финк64' (Огюстен Жан-Кевин (64')
Юрченко Давид•Отубаньо Юсуф•Братков Антон• 13'Карлос Джуниор II•Милькович Александр• 22'Дашян Артак•Гонсалес Александр•Джуричич Лука65' (Диоп Дам (65') •Вакуленко Сергей•Арутюнян Оганес 55'79' (Карасюк Роман (79') •Кочук Евгений80' (Озбилиз Араз (80')
08 сентября. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
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