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Лига конференций

«Днепр-1» проиграл АЗ на старте Лиги Европы

 
08 Сентября 2022 • 23:53 Комментировать
Днепр-1
0:1
АЗ Алкмаар
окончен

В Словакии «Днепр-1» начал свой путь в Лиге конференций матчем против АЗ. Соперники создали не так много моментов, тем не менее, обменялись попаданиями в каркас ворот. Все решила атака голландцев в середине второго тайма с прострелом во вратарскую, где Дани де Вит переправил мяч в сетку - 1:0 в пользу команды из Алкмаара.

Протокол игры  
Днепр-10:1АЗ Алкмаар
  63'Де Вит Дани (0:1)
Макс ВалефАдамюк ВладимирСваток Александр 77' (Танчик Владимир ( 77') Eduard SarapiyГабриэль Даль Тое БусанеллоПихалёнок Александр 69' (Назаренко Александр ( 69') Бабенко Руслан 84' (Громов Артём ( 84') Валентин Рубчинский 78' (Когут Игорь ( 78') Гуцуляк АлексейДовбик АртёмХамаче Янис 69' (Балули Фарес ( 69')
Запасные: Юрчук ВалерийГорбунов Сергей ОлеговичРыбак ВладиславЛогинов Сергей
Верхюлст ХобиХацидиакос Пантелис 62' (Лахдо Майкель ( 62') Бёкема СэмДеккер МаксимКеркез Милош 62' (Сугавара Юкинари ( 62') Класи ЙордиДе Вит ДаниРейндерс ТиджаниЭвьен ХэконОдгор Йенс 62' (Mees de Wit ( 62') Ван Бредероде Мирон 88' (Базур Рихедли ( 88'  90')
Запасные: Ванхесден ЗиньоБараси ЮсуфВестервелд СемКопмейнерс ПерВиндаль-Йенсен ПетерДе Йонг Федде
08 сентября. Стадион "Днепр-Арена" (Днепропетровск).

 

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АЗ Алкмаар Днепр-1
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окончен Фиорентина 1:1 РФШ Рига
окончен Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева
окончен Хартс 0:4 Истанбул Башакшехир 3.75 3.50 2.00
окончен ФК Балкани 1:1 ЧФР Клуж
окончен Ницца 1:1 Кёльн 2.60 3.45 2.65
окончен Вадуц 0:0 Аполлон
окончен Шемрок Роверс 0:0 Юргорден 3.45 3.30 2.17
окончен Днепр-1 0:1 АЗ Алкмаар
окончен Мольде 0:0 Гент
окончен Вест Хэм 3:1 ФКСБ
окончен Слован Братислава 0:0 Жальгирис
окончен Сивасспор 1:1 Славия Прага
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