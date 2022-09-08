«Днепр-1» проиграл АЗ на старте Лиги Европы

В Словакии «Днепр-1» начал свой путь в Лиге конференций матчем против АЗ. Соперники создали не так много моментов, тем не менее, обменялись попаданиями в каркас ворот. Все решила атака голландцев в середине второго тайма с прострелом во вратарскую, где Дани де Вит переправил мяч в сетку - 1:0 в пользу команды из Алкмаара.