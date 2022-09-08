«Днепр-1» проиграл АЗ на старте Лиги Европы

В Словакии «Днепр-1» начал свой путь в Лиге конференций матчем против АЗ. Соперники создали не так много моментов, тем не менее, обменялись попаданиями в каркас ворот. Все решила атака голландцев в середине второго тайма с прострелом во вратарскую, где Дани де Вит переправил мяч в сетку - 1:0 в пользу команды из Алкмаара.
Протокол игры
|63'Де Вит Дани (0:1)
Макс Валеф•Адамюк Владимир•Сваток Александр77' (Танчик Владимир (77') •Eduard Sarapiy•Габриэль Даль Тое Бусанелло•Пихалёнок Александр69' (Назаренко Александр (69') •Бабенко Руслан84' (Громов Артём (84') •Валентин Рубчинский78' (Когут Игорь (78') •Гуцуляк Алексей•Довбик Артём•Хамаче Янис69' (Балули Фарес (69')
Верхюлст Хоби•Хацидиакос Пантелис62' (Лахдо Майкель (62') •Бёкема Сэм•Деккер Максим•Керкез Милош62' (Сугавара Юкинари (62') •Класи Йорди•Де Вит Дани•Рейндерс Тиджани•Эвьен Хэкон•Одгор Йенс62' (Mees de Wit (62') •Ван Бредероде Мирон88' (Базур Рихедли (88') 90'
08 сентября. Стадион "Днепр-Арена" (Днепропетровск).
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