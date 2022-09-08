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Лига конференций

Матч между «Ниццей» и «Кёльном» был отложен из-за столкновений фанатов

 
08 Сентября 2022 • 20:11 Комментировать
Ницца
0:1
Кёльн
1 2.60 X 3.45 2 2.65
1-й тайм

Сегодня начались матчи группового раунда Лиги конференций, как обычно, они проходят в два этапа - сперва в 19:45, затем в 22 часа. Однако начало игры между французской «Ниццей» и немецким «Кёльном» было отложено из-за многочисленных столкновений фанатов накануне игры.

Сейчас представители УЕФА обсуждают целесообразность проведения встречи и вероятность переноса игры на более поздний срок. Напомним, что «Ницца» состоит в группе D, в которой также выступают, кроме «Кёльна», сербский «Партизан» и клуб «Словацко» - как ни странно, чешский.

Следить за событиями матча после его начала можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию

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НИЦЦА КЁЛЬН
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Идет 67 минута Словацко 2:3 Партизан 2.30 3.25 3.15
Идет 63 минута Фиорентина 1:0 РФШ Рига
Идет 67 минута Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева
Идет 65 минута Хартс 0:1 Истанбул Башакшехир 3.75 3.50 2.00
Идет 67 минута ФК Балкани 1:0 ЧФР Клуж
Идет 29 минута Ницца 0:1 Кёльн 2.60 3.45 2.65
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