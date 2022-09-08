Матч между «Ниццей» и «Кёльном» был отложен из-за столкновений фанатов

Сегодня начались матчи группового раунда Лиги конференций, как обычно, они проходят в два этапа - сперва в 19:45, затем в 22 часа. Однако начало игры между французской «Ниццей» и немецким «Кёльном» было отложено из-за многочисленных столкновений фанатов накануне игры.

Сейчас представители УЕФА обсуждают целесообразность проведения встречи и вероятность переноса игры на более поздний срок. Напомним, что «Ницца» состоит в группе D, в которой также выступают, кроме «Кёльна», сербский «Партизан» и клуб «Словацко» - как ни странно, чешский.

Следить за событиями матча после его начала можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.