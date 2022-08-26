Определились группы Лиги конференций - результаты жеребьёвки

В Стамбуле завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций. По итогам процедуры были сформированы следующие квартеты:
Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», «РФШ».
Группа В: «Вест Хэм», «ФКСБ», «Андерлехт», «Селькеборг».
Группа С: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех».
Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко».
Группа Е: АЗ, «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1».
Группа F: «Гент», «Мольде», «Шемрок Роверс», «Юргорден».
Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», «Балкани».
Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».
Матчи первого тура групповой стадии Лиги конференций запланированы на 8 сентября.
Действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Рома».
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