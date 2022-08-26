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Лига конференций

Определились группы Лиги конференций - результаты жеребьёвки

 
26 Августа 2022 • 16:05 Комментировать (1)

В Стамбуле завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций. По итогам процедуры были сформированы следующие квартеты:

Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», «РФШ». 

Группа В: «Вест Хэм», «ФКСБ», «Андерлехт», «Селькеборг». 

Группа С: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех». 

Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко». 

Группа Е: АЗ, «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1». 

Группа F: «Гент», «Мольде», «Шемрок Роверс», «Юргорден». 

Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», «Балкани».

Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник». 

Матчи первого тура групповой стадии Лиги конференций запланированы на 8 сентября.

Действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Рома».


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Лига конференций
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Комментарии (1)
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ARTUR
26 Августа 2022 в 16:26
я уже знаю победителя -- Вильяреаль )))
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