«Вильярреал» повторно разобрался с «Хайдуком»

После 2:4 в Испании «Хайдук» мог надеяться на проход «Вильярреала» в финале квалификации Лиги конференций. При этом хорваты все время шли вперед и намного чаще угрожали чужим воротам. А вот забивал только опытный еврокубковый соперник. Голы Альфонсо Педрасы и Саму Чуквезе принесли испанцам победу (2:0).