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Лига конференций

«Вильярреал» повторно разобрался с «Хайдуком»

 
25 Августа 2022 • 23:56 Комментировать
Хайдук
0:2
Вильярреал
окончен

После 2:4 в Испании «Хайдук» мог надеяться на проход «Вильярреала» в финале квалификации Лиги конференций. При этом хорваты все время шли вперед и намного чаще угрожали чужим воротам. А вот забивал только опытный еврокубковый соперник. Голы Альфонсо Педрасы и Саму Чуквезе принесли испанцам победу (2:0).

Протокол игры  
Хайдук0:2Вильярреал
  37'Педраса Альфонсо (0:1)
  56'Чуквезе Саму (0:2)
Калинич ЛовреМиканович Дино  20' 60' (Ловренчич Герге ( 60') Авазьем ЧидозьеЭлез Йосип 80' (Шимич Стефан ( 80') Мелняк Дарио 80' (Чолина Давид ( 80') Гргич ЛукасФоссати Марко 66' (Вукович Йосип ( 66') Сахити Эмир 60' (Млакар Ян ( 60') Кровинович ФилипБюк СтипеЛивайя Марко
Запасные: Атанасов ЯниДимитров КристианКалинич НиколаЧубелич ИванБоревкович ТониСубашич Даниэль
Рейна ПепеФемения Кико 79' (Фойт Хуан ( 79') Манди АиссаКуэнка Хорхе  89'Педраса Альфонсо 79' (Торрес Пау II ( 79') Чуквезе СамуПарехо ДаниэльКоклен Франсис  22' 46' (Капу Этьен ( 46') Баэна АлехандроЛо Чельсо Джовани 58' (Морено Херард ( 58'  77') Джексон Николас 58' (Моралес Луис ( 58')
Запасные: Тасенде ДаниЙоргенсен ФилипМану МорланесФернандо НиньоАльбиоль РаульРульи ХеронимоПино Йереми
25 августа. Стадион "Полюд" (Сплит).

 

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окончен Виборг 0:3 Вест Хэм 4.50 3.85 1.75
окончен Викинг 1:3 ФКСБ
окончен после доп. времени Славия Прага 2:0 Ракув
окончен Фехервар 0:3 Кёльн 7.90 4.90 1.38
окончен Вольфсбергер 0:4 Мольде
окончен Базель 2:0 ЦСКА София 1.42 4.60 7.60
окончен после пенальти Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова
окончен Твенте 0:0 Фиорентина 2.80 3.50 2.40
окончен ЧФР Клуж 1:0 Марибор 1.65 3.60 5.80
окончен АИК 0:1 Словацко 2.08 3.60 3.40
окончен после пенальти Андерлехт 0:1 Янг Бойз 2.10 3.55 3.40
окончен ФК Балкани 1:0 Шкупи
окончен Хамрун Спартанс 3:3 Партизан 5.60 4.05 1.60
окончен после доп. времени Ницца 2:0 Маккаби Тель-Авив 1.40 4.60 8.50
окончен Дюделанж 1:1 Лех
окончен после пенальти Слован Братислава 2:1 Зриньски
окончен Антверпен 1:3 Истанбул Башакшехир 2.30 3.35 3.15
окончен после пенальти Линфилд 1:1 РФШ Рига
окончен Хайдук 0:2 Вильярреал 5.20 4.10 1.62
окончен Жил Висенте 1:2 АЗ Алкмаар 2.95 3.40 2.35
окончен Рапид Вена 0:1 Вадуц
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