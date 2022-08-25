«Вильярреал» повторно разобрался с «Хайдуком»

После 2:4 в Испании «Хайдук» мог надеяться на проход «Вильярреала» в финале квалификации Лиги конференций. При этом хорваты все время шли вперед и намного чаще угрожали чужим воротам. А вот забивал только опытный еврокубковый соперник. Голы Альфонсо Педрасы и Саму Чуквезе принесли испанцам победу (2:0).
Протокол игры
|37'Педраса Альфонсо (0:1)
|56'Чуквезе Саму (0:2)
Калинич Ловре•Миканович Дино 20'60' (Ловренчич Герге (60') •Авазьем Чидозье•Элез Йосип80' (Шимич Стефан (80') •Мелняк Дарио80' (Чолина Давид (80') •Гргич Лукас•Фоссати Марко66' (Вукович Йосип (66') •Сахити Эмир60' (Млакар Ян (60') •Кровинович Филип•Бюк Стипе•Ливайя Марко
Рейна Пепе•Фемения Кико79' (Фойт Хуан (79') •Манди Аисса•Куэнка Хорхе• 89'Педраса Альфонсо79' (Торрес Пау II (79') •Чуквезе Саму•Парехо Даниэль•Коклен Франсис 22'46' (Капу Этьен (46') •Баэна Алехандро•Ло Чельсо Джовани58' (Морено Херард (58') • 77'Джексон Николас58' (Моралес Луис (58')
25 августа. Стадион "Полюд" (Сплит).
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