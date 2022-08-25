Гол Бека Бека в овертайме вывел «Ниццу» в евроосень

Тель-авивский «Маккаби» приехал во Францию на ответный матч с «Ниццей» в борьбе за право сыграть на групповой стадии Лиги конференций. Израильтяне имели запас в один мяч, но лишились его уже на 26-й минуте после гола Алексиса Клода-Мориса. Французы усердно атаковали, но игра перешла в овертайм. Амин Гуйри получил вторую желтую карточку, но «Ницца» забила снова - решающий гол на счету хорошо нам знакомого Алексиса Бека Бека, мяч был послан точно в девятку. 2:0, и французы в группе Лиги конференций.
Протокол игры
|(1:0) Клод-Морис Алексис26'
|(2:0) Бека-Бека Алексис113'
Шмейхель Каспер•Аталь Юсеф•Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Тюрам Кефрен106' (Бека-Бека Алексис (106') •Лемина Марио90' (Росарио Пабло (90') •Клод-Морис Алексис77' (Стенгс Келвин (77') •Ремзи Аарон• 103'Илие Рареш77' (Гуйри Амин (77' 80') • 100'Делор Анди90' (Браими Билаль (90')
Даниэл Перец•Битон Нир•Йейни Ширан•Саборит Энрик•Жералдеш Андре106' (Кандил Маор (106') •Давидзаде Офир•Каничовски Габи 24'79' (Oscar Gloch (79') •Глазер Дан 103'115' (Parfait Guiagon (115') •Голаса Эйял64' (Захави Эран (64') •Перица Стипе64' (Ван Оверем Йорис (64'•Перец Дор87') •Йованович Джордже
25 августа. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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