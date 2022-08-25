Гол Бека Бека в овертайме вывел «Ниццу» в евроосень

Тель-авивский «Маккаби» приехал во Францию на ответный матч с «Ниццей» в борьбе за право сыграть на групповой стадии Лиги конференций. Израильтяне имели запас в один мяч, но лишились его уже на 26-й минуте после гола Алексиса Клода-Мориса. Французы усердно атаковали, но игра перешла в овертайм. Амин Гуйри получил вторую желтую карточку, но «Ницца» забила снова - решающий гол на счету хорошо нам знакомого Алексиса Бека Бека, мяч был послан точно в девятку. 2:0, и французы в группе Лиги конференций.