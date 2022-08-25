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Лига конференций

Гол Бека Бека в овертайме вывел «Ниццу» в евроосень

 
25 Августа 2022 • 23:47 Комментировать
Ницца
2:0
Маккаби Тель-Авив
окончен после доп. времени

Тель-авивский «Маккаби» приехал во Францию на ответный матч с «Ниццей» в борьбе за право сыграть на групповой стадии Лиги конференций. Израильтяне имели запас в один мяч, но лишились его уже на 26-й минуте после гола Алексиса Клода-Мориса. Французы усердно атаковали, но игра перешла в овертайм. Амин Гуйри получил вторую желтую карточку, но «Ницца» забила снова - решающий гол на счету хорошо нам знакомого Алексиса Бека Бека, мяч был послан точно в девятку. 2:0, и французы в группе Лиги конференций.

Протокол игры  
Ницца2:0Маккаби Тель-Авив
(1:0) Клод-Морис Алексис26'  
(2:0) Бека-Бека Алексис113'  
Шмейхель КасперАталь ЮсефТодибо Жан-КлерДанте БонфимБар МельвенТюрам Кефрен 106' (Бека-Бека Алексис ( 106') Лемина Марио 90' (Росарио Пабло ( 90') Клод-Морис Алексис 77' (Стенгс Келвин ( 77') Ремзи Аарон  103'Илие Рареш 77' (Гуйри Амин ( 77'  80'  100') Делор Анди 90' (Браими Билаль ( 90')
Запасные: Менди АнтуанБульхенди ТеддиБулка МарцинВити МаттиаЛотомба ЖорданДанилюк Флавиус
Даниэл ПерецБитон НирЙейни ШиранСаборит ЭнрикЖералдеш Андре 106' (Кандил Маор ( 106') Давидзаде ОфирКаничовски Габи  24' 79' (Oscar Gloch ( 79') Глазер Дан  103' 115' (Parfait Guiagon ( 115') Голаса Эйял 64' (Захави Эран ( 64') Перица Стипе 64' (Ван Оверем Йорис ( 64'Перец Дор 87') Йованович Джордже
Запасные: Кювас БрандлейПивень ШахарНахмиас ИданРикан АвраамТененбаум ДаниэльХозец Матан
25 августа. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Маккаби Тель-Авив
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окончен Виборг 0:3 Вест Хэм 4.50 3.85 1.75
окончен Викинг 1:3 ФКСБ
окончен после доп. времени Славия Прага 2:0 Ракув
окончен Фехервар 0:3 Кёльн 7.90 4.90 1.38
окончен Вольфсбергер 0:4 Мольде
окончен Базель 2:0 ЦСКА София 1.42 4.60 7.60
окончен после пенальти Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова
окончен Твенте 0:0 Фиорентина 2.80 3.50 2.40
окончен ЧФР Клуж 1:0 Марибор 1.65 3.60 5.80
окончен АИК 0:1 Словацко 2.08 3.60 3.40
окончен после пенальти Андерлехт 0:1 Янг Бойз 2.10 3.55 3.40
окончен ФК Балкани 1:0 Шкупи
окончен Хамрун Спартанс 3:3 Партизан 5.60 4.05 1.60
окончен после доп. времени Ницца 2:0 Маккаби Тель-Авив 1.40 4.60 8.50
окончен Дюделанж 1:1 Лех
окончен после пенальти Слован Братислава 2:1 Зриньски
окончен Антверпен 1:3 Истанбул Башакшехир 2.30 3.35 3.15
окончен после пенальти Линфилд 1:1 РФШ Рига
окончен Хайдук 0:2 Вильярреал 5.20 4.10 1.62
окончен Жил Висенте 1:2 АЗ Алкмаар 2.95 3.40 2.35
окончен Рапид Вена 0:1 Вадуц
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