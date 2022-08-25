«Фиорентина» не уступила «Твенте» и сыграет на групповой стадии

После победы в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций над «Твенте» (2:1) «Фиорентина» могла играть на ничью. В итоге в примерно равной борьбе итальянцы добились своего и отстояли нули на табло. При этом мяч попадал в каркас ворот и выбивался с ленточки. Моменты были. Представители Голландии в итоге покидают еврокубки.

Что касается форварда гостей Александра Кокорина, он не попал в заявку.