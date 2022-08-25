«Фиорентина» не уступила «Твенте» и сыграет на групповой стадии

После победы в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций над «Твенте» (2:1) «Фиорентина» могла играть на ничью. В итоге в примерно равной борьбе итальянцы добились своего и отстояли нули на табло. При этом мяч попадал в каркас ворот и выбивался с ленточки. Моменты были. Представители Голландии в итоге покидают еврокубки.
Что касается форварда гостей Александра Кокорина, он не попал в заявку.
Протокол игры
Уннерсталл Ларс•Бренет Джошуа•Проппер Робин• 45'Mees Hilgers 77'81' (Manfred Ugalde (81') •Смал Гийс•Зерруки Рамиз• 63'Садилек Михал 58'81' (Max Bruns (81') •Черны Вацлав67' (Цолис Христос (67') •Влап Михел•Мисиджан Вирджил67' (Daan Rots (67') •Ван Волфсвинкель Рикки
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо•Миленкович Никола•Роша Игор II• 90'Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо90' (Бенасси Марко (90') •Амрабат Софьян•Мале Юссеф 43'60' (Мандрагора Роландо (60') •Иконе Жонатан 30'90' (Мартинес Лукас II (90') •Кабрал Артур71' (Гонсалес Николас (71') •Соттиль Рикардо71' (Йович Лука (71')
25 августа. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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