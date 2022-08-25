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Лига конференций

«Фиорентина» не уступила «Твенте» и сыграет на групповой стадии

 
25 Августа 2022 • 21:59 Комментировать
Твенте
0:0
Фиорентина
окончен

После победы в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций над «Твенте» (2:1) «Фиорентина» могла играть на ничью. В итоге в примерно равной борьбе итальянцы добились своего и отстояли нули на табло. При этом мяч попадал в каркас ворот и выбивался с ленточки. Моменты были. Представители Голландии в итоге покидают еврокубки.

Что касается форварда гостей Александра Кокорина, он не попал в заявку.

Протокол игры  
Твенте0:0Фиорентина
Уннерсталл ЛарсБренет ДжошуаПроппер Робин  45'Mees Hilgers  77' 81' (Manfred Ugalde ( 81') Смал ГийсЗерруки Рамиз  63'Садилек Михал  58' 81' (Max Bruns ( 81') Черны Вацлав 67' (Цолис Христос ( 67') Влап МихелМисиджан Вирджил 67' (Daan Rots ( 67') Ван Волфсвинкель Рикки
Запасные: Клеонизе ДенильоСтейн СемИссам Эль-МаашКьёлё МатиасСалах-Эддин АнассТытонь ПшемыславLuca EverinkБрама Вут
Терраччиано ПьетроВенути ЛоренцоМиленкович НиколаРоша Игор II  90'Бираги КристианоБонавентура Джакомо 90' (Бенасси Марко ( 90') Амрабат СофьянМале Юссеф  43' 60' (Мандрагора Роландо ( 60') Иконе Жонатан  30' 90' (Мартинес Лукас II ( 90') Кабрал Артур 71' (Гонсалес Николас ( 71') Соттиль Рикардо 71' (Йович Лука ( 71')
Запасные: Куаме КристианГоллини Пьерлуиджи  76'Дункан АльфредНастасич МатияТерзич АлексаДодо ДомилсонСапонара Риккардо
25 августа. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Твенте
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окончен Виборг 0:3 Вест Хэм 4.50 3.85 1.75
окончен Викинг 1:3 ФКСБ
окончен после доп. времени Славия Прага 2:0 Ракув
окончен Фехервар 0:3 Кёльн 7.90 4.90 1.38
окончен Вольфсбергер 0:4 Мольде
окончен Базель 2:0 ЦСКА София 1.42 4.60 7.60
окончен после пенальти Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова
окончен Твенте 0:0 Фиорентина 2.80 3.50 2.40
окончен ЧФР Клуж 1:0 Марибор 1.65 3.60 5.80
окончен АИК 0:1 Словацко 2.08 3.60 3.40
Идет 106 минута Андерлехт 0:1 Янг Бойз 2.10 3.55 3.40
окончен ФК Балкани 1:0 Шкупи
окончен Хамрун Спартанс 3:3 Партизан 5.60 4.05 1.60
Идет 95 минута Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив 1.40 4.60 8.50
Идет 82 минута Дюделанж 1:1 Лех
Идет 78 минута Слован Братислава 1:0 Зриньски
Идет 64 минута Антверпен 1:2 Истанбул Башакшехир 2.30 3.35 3.15
Идет 68 минута Линфилд 0:0 РФШ Рига
Идет 51 минута Хайдук 0:1 Вильярреал 5.20 4.10 1.62
Идет 53 минута Жил Висенте 0:0 АЗ Алкмаар 2.95 3.40 2.35
Идет 48 минута Рапид Вена 0:1 Вадуц
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