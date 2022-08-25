«Кёльн» взял убедительный реванш у «Фехервара»

Проиграв дома «Фехервару» (1:2) «Кёльну» предстояло в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций доказать своё превосходство. Немецкий коллектив выполнил задачу, победив со счетом 3:0. В начале каждого тайма забили Тимо Хюберс и Эйе Скири. Точка была поставлена уже на 90-й минуте.
Протокол игры
|10'Хюберс Тимо (0:1)
|46'Скири Эйе (0:2)
|90' (0:3)
Ковач Даниэль•Ларсен Каспер•Стопира Тавареш•Шабанов Артём82' (Леднёв Богдан (82') • 87'Него Лоик•Хандья Силвестер46' (Хайстер Марсель (46') • 68'Бамгбойе Фуншо63' (Кодро Кенан (63') •Пинту Рубен63' (Бумба Клаудиу (63') •Фиоло Оттила•Дардаи Палко•Зивзивадзе Буду 65'
Швебе Марвин•Шмиц Бенно66' (Эхизибуэ Кингсли (66') •Килиан Лука• 59'Хюберс Тимо•Педерсен Кристиан81' (Шиндлер Кингсли (81') •Мартель Эрик•Скири Эйе•Майна Линтон66' (Тилманн Ян (66') •Любичич Деян 45'54' (Олесен Матиас (54') •Кайнц Флориан66' (Хектор Йонас (66') • 89'Florian Dietz
25 августа. Стадион "MOL Arena".
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