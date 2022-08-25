«Вест Хэм» ещё раз без проблем обыграл «Виборг»

Если в Премьер-лиге «Вест Хэм» неудачно начал сезон, то в Лигу Европы «молотобойцы» пробились очень легко. Английский клуб повторно забил три гола в ворота «Виборга» и победил со счетом 3:0. Точные удары на счету Джанлуки Скамакки, Саида Бенрахма и Томаша Соучека.
Протокол игры
|22'Скамакка Джанлука (0:1)
|51'Бенрахма Саид (0:2)
|63'Соучек Томаш (0:3)
Педерсен Лукас Лунд•Гааей Антон•Бюрги Николас•Залетел Жан•Christian Soerensen II•Леманс Клинт77' (Mads Soendergaard (77') •Jeppe Groenning•Бонде Якуб60' (Мортимер Нилс (60') •Лонвейк Джастин60' (Джатта Алассана (60') •Грот Джей-Рой60' (Жамбурек Ян (60') •Ibrahim Said 58'77' (Бергер Софус (77')
Запасные: Лауритсен Мадс•Торсен Йонас•Киилерих Каспер
Ареола Альфонс•Джонсон Бен•Огбонна Анджело•Керер Тило•Крессуэлл Аарон 58'81' (Зума Курт (81') •Соучек Томаш68' (Антонио Майкл (68') • 87'Лансини Мануэль82' (Око-Флекс Армостронг (82') •Корне Максвелл•Форнальс Пабло•Бенрахма Саид68' (Ковентри Конор (68') •Скамакка Джанлука68' (Даунс Флинн (68')
25 августа. Стадион "Энерги Виборг Арена".
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