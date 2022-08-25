«Вест Хэм» ещё раз без проблем обыграл «Виборг»

Если в Премьер-лиге «Вест Хэм» неудачно начал сезон, то в Лигу Европы «молотобойцы» пробились очень легко. Английский клуб повторно забил три гола в ворота «Виборга» и победил со счетом 3:0. Точные удары на счету Джанлуки Скамакки, Саида Бенрахма и Томаша Соучека.