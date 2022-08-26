Шанс для скромных клубов блеснуть в Европе: Анонс жеребьёвки Лиги конференций

В пятницу в Стамбуле состоится жеребьёвка группового этапа Лиги конференций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к грядущему мероприятию и рассказывает своим читателям все детали процедуры.
Когда пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка Лиги конференций завершит ряд жеребьёвок групповых этапов еврокубковых турниров. Она тоже пройдёт в Стамбуле и начнётся в 15:30 по московскому времени в пятницу, 26 августа. Следить за церемонией во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult. Не пропустите!
Кто участвует
На групповой стадии Лиги конференций себя покажут 32 команды. Любопытно, что прямые путёвки в группу этого турнира не гарантированы, в отличие от более статусных Лиги чемпионов и Лиги Европы. В групповой этап пробьются 22 победителя квалификации, а также 10 неудачников последнего этапа квалификации Лиги Европы.
Если обратить внимание на список пробившихся в основной раунд Лиги конференций команд, то можно сразу заметить, что настоящих топ-клубов здесь нет. При этом выделяются полуфиналист прошлой Лиги чемпионов «Вильярреал», а также «Вест Хэм», «Фиорентина» и несколько других клубов.
Для проведения жеребьёвки 32 участника группового этапа Лиги конференций распределены по четырём корзинам по рейтингу.
Стоит напомнить, что клубы из России еврокубковый сезон пропускают из-за введённых УЕФА санкций.
Состав корзин перед жеребьёвкой Лиги конференций
|Вильярреал
|Клуж
|Ницца
|Днепр-1
|Базель
|Мольде
|Андерлехт
|Лех
|Славия
|ФКСБ
|Жальгирис
|Словацко
|АЗ
|Фиорентина
|Аустрия
|Силькеборг
|Гент
|Кёльн
|Хартс
|Юргорден
|Истанбул Башакшехир
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шемрок Роверс
|Пюник
|Партизан
|Аполлон
|Сивасспор
|РФШ
|Вест Хэм
|Слован
|Вадуц
|Балкани
Процедура жеребьёвки
Жеребьёвка группового этапа еврокубков – дело нехитрое. Участники процедуры будут переходить от одной корзины к другой, распределяя команды по группам. Каждый квартет будет состоять из четырёх команд – по одной команде из каждой корзины. Всё просто и привычно.
Следует лишний раз напомнить о двух ограничениях:
- во-первых, команды из одной страны не могут оказаться в одной группе;
- во-вторых, если одна страна представлена несколькими командами, они разбиваются на пары.
Второй пункт нуждается в пояснении. Если какая-то страна делегировала в групповой этап Лиги конференций два или более клубов, то такие клубы формируют пары, чтобы поспособствовать проведению ими матчей в разное время. Например, Страну 1 представляют Клуб 1 и Клуб 2. В таком случае Клуб 1 попадает в группу А, В, С или D, а клуб 2 – в группу E, F, G или H. Или наоборот. Пары утверждаются перед жеребьёвкой.
Когда пройдут матчи
Из-за климатических особенностей чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре. В сложившейся ситуации УЕФА пришлось уплотняться в еврокубковом календаре. Матчи первого тура группового этапа Лиги конференций пройдут 8 сентября, второго – 15 сентября, третьего – 6 октября, четвёртого – 13 октября, пятого – 27 октября, а шестого – 3 ноября.
Жеребьёвка стыковых игр Лиги конференций запланирована на 7 ноября.
Подготовил Александр Тихий.
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