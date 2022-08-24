​Кокорин не полетел на матч «Фиорентины» в Голландию

В четверг «Фиорентина» проведёт ответный матч с «Твенте» за право сыграть на групповой стадии Лиги конференций. Российский форвард Александр Кокорин не оказался среди футболистов, которые улетели с командой в Голландию. Таким образом, нападающий пропустит ещё один матч своей команды.

В сезоне 2022/2023 Александр Кокорин пока что на поле не появлялся. Ранее сообщалось, что в итальянском клубе всерьёз не рассчитывают на россиянина и ищут возможности расторжения с ним контракта.

Александр Кокорин оказался в «Фиорентине» в начале 2021 года, но трансфер россиянина оказался провальным.