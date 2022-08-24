Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

​Кокорин не полетел на матч «Фиорентины» в Голландию

 
24 Августа 2022 • 16:39 Комментировать
Твенте
...
Фиорентина
1 2.75 X 3.45 2 2.50
25.08 20:00

В четверг «Фиорентина» проведёт ответный матч с «Твенте» за право сыграть на групповой стадии Лиги конференций. Российский форвард Александр Кокорин не оказался среди футболистов, которые улетели с командой в Голландию. Таким образом, нападающий пропустит ещё один матч своей команды.

В сезоне 2022/2023 Александр Кокорин пока что на поле не появлялся. Ранее сообщалось, что в итальянском клубе всерьёз не рассчитывают на россиянина и ищут возможности расторжения с ним контракта.

Александр Кокорин оказался в «Фиорентине» в начале 2021 года, но трансфер россиянина оказался провальным.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТВЕНТЕ ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
16:39 · Лига конференций УЕФА
​Кокорин не полетел на матч «Фиорентины» в Голландию
19 Августа
00:01 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» обыграла «Твенте» с перевесом в один мяч
18 Августа
23:39 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» разобрался с «Виборгом»
23:39 · Лига конференций УЕФА
«Вильярреал» забил 4 мяча в ворота «Хайдука»
23:26 · Лига конференций УЕФА
«Кёльн» проиграл «Фехервару», проведя полтора тайма вдесятером
21:56 · Лига конференций УЕФА
«Ницца» не совсем логично проиграла в Тель-Авиве
17 Августа
18:04 · Лига конференций УЕФА
​Кокорин не сыграет с «Твенте»
15:25 · Италия. Серия А
​Кокорина допустили к тренировкам с «Фиорентиной» 1
13:59 · Лига конференций УЕФА
«Словацко» - АИК: прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
13 Августа
04:33 · Лига конференций УЕФА
Хорватские «ультрас» уничтожили пол-Гимарайнша
12 Августа
00:06 · Лига конференций УЕФА
«Рапид» в овертайме дожал «Нефтчи»
11 Августа
22:36 · Лига конференций УЕФА
«Заря» разгромно проиграла «Университате»
21:58 · Лига конференций УЕФА
Молдавский «Петрокуб» снова проиграл «Фехервару»
21:54 · Лига конференций УЕФА
Солигорский «Шахтёр» не смог забить «ЧФР Клужу» и покинул еврокубки
21:00 · Лига конференций УЕФА
«Рапид» - «Нефтчи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем