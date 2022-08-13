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Хорватские «ультрас» уничтожили пол-Гимарайнша

13 Августа 2022 • 04:33 Комментировать
Витория Гимарайнш
1:0
Хайдук
окончен

Хорватский «Хайдук» попал в третьем квалификационном раунде на португальский «Гимарайниш» и уверенно победил в первом домашнем матче со счетом 3:1.

Воодушевленные успехом, «ультрас» «Хайдука» решили съездить и в Португалию - и там оставили о себе память на долгие годы... Они на славу покуролесили в тихом Гимарайнше - разбитые стекла и террасы, разгромленная уличная мебель...

В общей сложности в полицию было подано более сотни заявлений подобного характера, с претензиями в адрес буйных гостей из Хорватии.

Что до событий на поле, то «Витория Гимарайнш» выиграла, оправдывая свое название, но с недостаточным счетом - лишь 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Витория Гимарайнш Хайдук Сплит
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