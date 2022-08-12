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Лига конференций

«Рапид» в овертайме дожал «Нефтчи»

12 Августа 2022 • 00:06 Комментировать
Рапид Вена
2:0
Нефтчи
окончен после доп. времени

Венский «Рапид» и «Нефтчи» долго бились за право попасть в плей-офф квалификации Лиги конференций. И если австрийцы наносили удары по воротам при первой возможности, то соперник более бережно относился к моментам. Постоянное давление на позиции гостей с неоднократными попаданиями в каркас ворот дало результат в середине второго тайма, и Марко Грюль ударом в касание сравнял счет по сумме двух матчей - овертайм. У «Нефтчи» был запоротый выход два в один и выстрел в штангу от Эмина Махмудова со штрафного. А вот соперник вырвал итоговую победу, после подачи Ферди Дрёйф головой направил мяч между ног голкиперу - 2:0.

«Рапид» идет дальше и в плей-офф сразится против «Вадуца».

Протокол игры  
Рапид Вена2:0Нефтчи
(1:0) Грюлль Марко67'  
(2:0) Дрёйф Ферди113'  
Хедль НикласШик Торстен 91' (Ауэр Йонас ( 91') Хофманн МаксимилианВиммер КевинКосцельник Мартин  105'Байич Анте 57' (Демир Юсуф ( 57') Patrick Greil 68' (Кершбаум Роман ( 68') Nikolas Sattlberger  90' 99' (Moritz Oswald ( 99'  117') Грюлль МаркоКюн Николас 86' (Дрёйф Ферди ( 86') Бургшталлер Гвидо
Запасные: Циммерманн БернхардЗолльбауэр МихаэльУнгер БернхардКверфельд ЛеопольдГартлер ПаульКнасмюлльнер КристофRene Kriwak
Бркич ИванМбодж Мамаду 106' (Булудов Омар ( 106') Кверквелия Соломон 118' (Юсифли Фарид ( 118'  119') Станкович ВоиславСалахлы Азер 20' (Челик Мерт ( 20'  64') Ябер Атас  36' 118' (Guilherme Pato ( 118') Махмудов ЭминПаскуаль Эдди  115' 118' (Гаджиев Рахман ( 118') Сайеф Кеннет 100' (Алиев Азер ( 100') Доньё Годсвей  111'Лаваль Юсуф
Запасные: Асгаров ВусалБогомольский ЕгорМамедов АгильЗюльфюгарлы Исмайыл
11 августа. Стадион "Альянц".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Рапид Вена
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окончен после доп. времени Лех 4:1 Викингур Рейкьявик
окончен после доп. времени Рапид Вена 2:0 Нефтчи 1.35 5.00 9.00
окончен Сент-Патрикс 0:2 ЦСКА София
окончен АЗ Алкмаар 7:0 Данди Юнайтед 1.23 5.90 14.00
окончен Кишварда 2:1 Мольде
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