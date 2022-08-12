«Рапид» в овертайме дожал «Нефтчи»

Венский «Рапид» и «Нефтчи» долго бились за право попасть в плей-офф квалификации Лиги конференций. И если австрийцы наносили удары по воротам при первой возможности, то соперник более бережно относился к моментам. Постоянное давление на позиции гостей с неоднократными попаданиями в каркас ворот дало результат в середине второго тайма, и Марко Грюль ударом в касание сравнял счет по сумме двух матчей - овертайм. У «Нефтчи» был запоротый выход два в один и выстрел в штангу от Эмина Махмудова со штрафного. А вот соперник вырвал итоговую победу, после подачи Ферди Дрёйф головой направил мяч между ног голкиперу - 2:0.
«Рапид» идет дальше и в плей-офф сразится против «Вадуца».
Протокол игры
|(1:0) Грюлль Марко67'
|(2:0) Дрёйф Ферди113'
Хедль Никлас•Шик Торстен91' (Ауэр Йонас (91') •Хофманн Максимилиан•Виммер Кевин•Косцельник Мартин• 105'Байич Анте57' (Демир Юсуф (57') •Patrick Greil68' (Кершбаум Роман (68') •Nikolas Sattlberger 90'99' (Moritz Oswald (99') • 117'Грюлль Марко•Кюн Николас86' (Дрёйф Ферди (86') •Бургшталлер Гвидо
Бркич Иван•Мбодж Мамаду106' (Булудов Омар (106') •Кверквелия Соломон118' (Юсифли Фарид (118') • 119'Станкович Воислав•Салахлы Азер20' (Челик Мерт (20') • 64'Ябер Атас 36'118' (Guilherme Pato (118') •Махмудов Эмин•Паскуаль Эдди 115'118' (Гаджиев Рахман (118') •Сайеф Кеннет100' (Алиев Азер (100') •Доньё Годсвей• 111'Лаваль Юсуф
11 августа. Стадион "Альянц".