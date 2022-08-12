«Рапид» в овертайме дожал «Нефтчи»

Венский «Рапид» и «Нефтчи» долго бились за право попасть в плей-офф квалификации Лиги конференций. И если австрийцы наносили удары по воротам при первой возможности, то соперник более бережно относился к моментам. Постоянное давление на позиции гостей с неоднократными попаданиями в каркас ворот дало результат в середине второго тайма, и Марко Грюль ударом в касание сравнял счет по сумме двух матчей - овертайм. У «Нефтчи» был запоротый выход два в один и выстрел в штангу от Эмина Махмудова со штрафного. А вот соперник вырвал итоговую победу, после подачи Ферди Дрёйф головой направил мяч между ног голкиперу - 2:0.

«Рапид» идет дальше и в плей-офф сразится против «Вадуца».