Солигорский «Шахтёр» не смог забить «ЧФР Клужу» и покинул еврокубки

И второй матч третьего квалифай-раунда Лиги конференций между «ЧФР Клужем» и солигорским «Шахтёром» получился очень упорным. После нулей недельной давности стало понятно, что сегодня голы будут обязательно. Румыны активно провели игру и первый тайм в частности, и череда неплохих моментов привела к голу Бетанкора Хефте по итогу красивой комбинации. После перерыва было еще интереснее, но многие удары были неточными.
1:0, и «Шахтёр» вылетает. Румыны сыграют против «Марибора».
Протокол игры
|(1:0) Бетанкор Хефте37'
Скуффет Симоне•Маня Кристьян•Бурка Андрей•Матиас Иури•Камора Мауру•Цвек Ловро•Бетанкор Хефте75' (Паун-Александру Константин (75') • 82'Боатенг Бисмарк•Дяк Чиприан•Дебелюх Габриэл59' (Emmanuel Yeboah (59') •Петрила Клаудиу75' (Роджер VII (75')
Плотников Максим•Шимунович Лука•Филипенко Егор• 85'Шатара Милош23' (Забелин Павел (23') • 56'Антич Никола•Диванович Заим•Ardit Krymi•Корзун Никита72' (Юзепчук Роман (72') •Vitor Feijao72' (Черняк Илья (72') •Плакка Фессу64' (Скавыш Максим (64') •Ахмеди Валон46' (Подстрелов Дмитрий (46')
11 августа. Стадион "Константин Рэдулеску".