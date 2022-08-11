Солигорский «Шахтёр» не смог забить «ЧФР Клужу» и покинул еврокубки

И второй матч третьего квалифай-раунда Лиги конференций между «ЧФР Клужем» и солигорским «Шахтёром» получился очень упорным. После нулей недельной давности стало понятно, что сегодня голы будут обязательно. Румыны активно провели игру и первый тайм в частности, и череда неплохих моментов привела к голу Бетанкора Хефте по итогу красивой комбинации. После перерыва было еще интереснее, но многие удары были неточными.

1:0, и «Шахтёр» вылетает. Румыны сыграют против «Марибора».