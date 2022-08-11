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Лига конференций

Солигорский «Шахтёр» не смог забить «ЧФР Клужу» и покинул еврокубки

11 Августа 2022 • 21:54 Комментировать
ЧФР Клуж
1:0
Шахтёр Солигорск
окончен

И второй матч третьего квалифай-раунда Лиги конференций между «ЧФР Клужем» и солигорским «Шахтёром» получился очень упорным. После нулей недельной давности стало понятно, что сегодня голы будут обязательно. Румыны активно провели игру и первый тайм в частности, и череда неплохих моментов привела к голу Бетанкора Хефте по итогу красивой комбинации. После перерыва было еще интереснее, но многие удары были неточными.

1:0, и «Шахтёр» вылетает. Румыны сыграют против «Марибора».

Протокол игры  
ЧФР Клуж1:0Шахтёр Солигорск
(1:0) Бетанкор Хефте37'  
Скуффет СимонеМаня КристьянБурка АндрейМатиас ИуриКамора МауруЦвек ЛовроБетанкор Хефте 75' (Паун-Александру Константин ( 75'  82') Боатенг БисмаркДяк ЧиприанДебелюх Габриэл 59' (Emmanuel Yeboah ( 59') Петрила Клаудиу 75' (Роджер VII ( 75')
Запасные: Буш СержиуБручич КарлоБэлгрэдян КристианХаммерсхёй-Мистрати ВитоБраун КристоферХобан ОвидиуМухар КарлоГраовац ДаниэльКолингер Денис
Плотников МаксимШимунович ЛукаФилипенко Егор  85'Шатара Милош 23' (Забелин Павел ( 23'  56') Антич НиколаДиванович ЗаимArdit KrymiКорзун Никита 72' (Юзепчук Роман ( 72') Vitor Feijao 72' (Черняк Илья ( 72') Плакка Фессу 64' (Скавыш Максим ( 64') Ахмеди Валон 46' (Подстрелов Дмитрий ( 46')
Запасные: Иванович ИгорЧерник СергейДавыскиба РоманШевченко ГлебСтепанов РоманКарпицкий Егор
11 августа. Стадион "Константин Рэдулеску".

 

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