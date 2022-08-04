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Лига конференций

«Тобол» в Боснии пропустил единственный мяч ударом с углового

04 Августа 2022 • 23:58 Комментировать
Зриньски
1:0
Тобол
окончен

«Зриньски» и «Тобол» провели напряжённый матч в третьем квалифай-раунде Лиги конференций. Моментов было крайне мало, но игра запомнится удалениями в каждой команде, из-за чего хозяева действовали в меньшинстве добрых полчаса, а также единственным голом прямым ударом с углового от Нико Янковича. У гостей Серж Дебле зарядил в каркас ворот перед перерывом, а Асхат Тагыберген не реализовал выход один на один через час.

1:0 в пользу боснийцев, и все решится в следующий четверг.

Протокол игры  
Зриньски1:0Тобол
(1:0) Янкович Нико76'  
Чондрич ЙосипЧорлука Йосип  42'  55'Баришич ХрвоеMarin MagdicТичинович МариоМемия Керим 60' (Frane Maglica ( 60') Igor Savic2Янкович Нико 87' (Nikola Mandic ( 87') Билбия Неманья  31'Чуже Марио 60' (Юкич Иван ( 60') Dragan Juranovic
Запасные: Зломислич ДамирКаменар КарлоСольдо АнтониоСенич МатейMatija Malekinusic
Мокин АлександрМалый Сергей  48' 77' (Жумашев Жаслан ( 77') Марочкин АлександрТомашевич Зарко  84'  84'Жарынбетов Самат  90'Аманович АлексаТагыберген Асхат  28'Йованчич ДушанМужиков Серикжан 66' (Вукадинович Милян ( 66') Тошич ЗоранДебле Серж 70' (Жаксылыков Айбар ( 70')
Запасные: Сергеев ИгорьВасильев Владислав ОлеговичАкмурзин ТимурАсранкулов Роман
04 августа. Стадион "HSK Zrinjski Stadium".

 

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Тобол Зриньски
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окончен Зриньски 1:0 Тобол
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окончен Хайдук 3:1 Витория Гимарайнш 2.05 3.35 3.70
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