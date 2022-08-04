«Тобол» в Боснии пропустил единственный мяч ударом с углового

«Зриньски» и «Тобол» провели напряжённый матч в третьем квалифай-раунде Лиги конференций. Моментов было крайне мало, но игра запомнится удалениями в каждой команде, из-за чего хозяева действовали в меньшинстве добрых полчаса, а также единственным голом прямым ударом с углового от Нико Янковича. У гостей Серж Дебле зарядил в каркас ворот перед перерывом, а Асхат Тагыберген не реализовал выход один на один через час.
1:0 в пользу боснийцев, и все решится в следующий четверг.
Протокол игры
|(1:0) Янкович Нико76'
Чондрич Йосип•Чорлука Йосип 42'• 55'Баришич Хрвое•Marin Magdic•Тичинович Марио•Мемия Керим60' (Frane Maglica (60') •Igor Savic2•Янкович Нико87' (Nikola Mandic (87') •Билбия Неманья• 31'Чуже Марио60' (Юкич Иван (60') •Dragan Juranovic
Мокин Александр•Малый Сергей 48'77' (Жумашев Жаслан (77') •Марочкин Александр•Томашевич Зарко 84'• 84'Жарынбетов Самат• 90'Аманович Алекса•Тагыберген Асхат• 28'Йованчич Душан•Мужиков Серикжан66' (Вукадинович Милян (66') •Тошич Зоран•Дебле Серж70' (Жаксылыков Айбар (70')
04 августа. Стадион "HSK Zrinjski Stadium".