«Тобол» в Боснии пропустил единственный мяч ударом с углового

«Зриньски» и «Тобол» провели напряжённый матч в третьем квалифай-раунде Лиги конференций. Моментов было крайне мало, но игра запомнится удалениями в каждой команде, из-за чего хозяева действовали в меньшинстве добрых полчаса, а также единственным голом прямым ударом с углового от Нико Янковича. У гостей Серж Дебле зарядил в каркас ворот перед перерывом, а Асхат Тагыберген не реализовал выход один на один через час.

1:0 в пользу боснийцев, и все решится в следующий четверг.