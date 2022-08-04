«Заря» начала евросезон с победы над румынами

Луганская «Заря» стартовала в еврокубках текущего сезона номинально домашним матчем с румынской «Университатей». Встреча прошла в Люблине при доминировании украинской команды. Тем не менее, реально опасных моментов было не так много, а определяющим стал штурм ворот «Университати» в начале второго тайма, когда третий подряд интересный эпизод стал голевым. После подачи углового Денис Нагнойный ударом головой открыл счет - 1:0. Ответный матч состоится в следующий четверг.
Протокол игры
|(1:0) Нагнойный Денис55'
Мацапура Дмитрий•Данченко Олег• 59'Батагов Арсений•Имереков Максим•Вантух Роман•Чурко Вячеслав78' (Мишнёв Дмитрий (78') •Назарина Егор•Булеца Сергей•Фагундес Кристиан•Нагнойный Денис 50'81' (Безбородько Денис (81') •Кабаев Владислав72' (Лунёв Максим (72')
Лазар Давид•Кэпэцынэ Михай• 55'Папп Пол•Раул Силва•Банку Никусор• 6'Крецу Александру64' (Скречу Владимир (64') •Матею Александру•Ханка Серджу78' (Ривалдиньо (78') •Рогульич Анте46' (Баярам Штефан (46') •Иван Андрей•Кольич Элвир78' (Маркович Йован (78')
04 августа. Стадион "Arena Lublin".