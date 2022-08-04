«Заря» начала евросезон с победы над румынами

Луганская «Заря» стартовала в еврокубках текущего сезона номинально домашним матчем с румынской «Университатей». Встреча прошла в Люблине при доминировании украинской команды. Тем не менее, реально опасных моментов было не так много, а определяющим стал штурм ворот «Университати» в начале второго тайма, когда третий подряд интересный эпизод стал голевым. После подачи углового Денис Нагнойный ударом головой открыл счет - 1:0. Ответный матч состоится в следующий четверг.