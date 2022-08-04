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Лига конференций

Солигорский «Шахтёр» и «ЧФР Клуж» разочаровали невесёлыми нулями

04 Августа 2022 • 22:01 Комментировать
Шахтёр Солигорск
0:0
ЧФР Клуж
окончен

Солигорский «Шахтёр» бился с «ЧФР Клужем» за выход в плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча проходила в Турции, и, возможно, отсутствие должной поддержки с трибун помешало соперникам показать себя с лучшей стороны. Если в середине первого тайма футболисты обменялись попаданиями в каркас ворот, то дальше на поле царил штиль. В итоге суммарно по одному попаданию в створ и нули на табло.

Протокол игры  
Шахтёр Солигорск0:0ЧФР Клуж
Плотников МаксимШимунович ЛукаФилипенко ЕгорШатара Милош  45'Антич НиколаДиванович Заим 73' (Ахмеди Валон ( 73') Ardit KrymiКорзун Никита  48'Vitor FeijaoПлакка ФессуИванович Игор 79' (Юзепчук Роман ( 79'  89')
Запасные: Черняк ИльяЧерник СергейПодстрелов ДмитрийСкавыш МаксимДавыскиба РоманЗабелин ПавелШевченко ГлебСтепанов РоманКарпицкий Егор
Скуффет СимонеГраовац Даниэль 76' (Браун Кристофер ( 76') Матиас ИуриБурка АндрейКамора МауруЦвек ЛовроБоатенг БисмаркПаун-Александру Константин 70' (Бетанкор Хефте ( 70') Дяк Чиприан  80'Дебелюх ГабриэлРоджер VII
Запасные: Бручич КарлоБэлгрэдян КристианБордеяну МихайEmmanuel YeboahХобан ОвидиуМухар КарлоКолингер ДенисПетрила Клаудиу
04 августа. Стадион "Yeni Sakarya Ataturk Stadyumu".

 

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Шахтёр Солигорск Чфр Клуж
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Идет 92 минута Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева
Идет 66 минута Брондбю 0:0 Базель 2.35 3.40 3.00
Идет 52 минута Викингур Рейкьявик 1:0 Лех
Идет 50 минута Брейдаблик 0:1 Истанбул Башакшехир 5.00 4.10 1.65
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Идет 45 минута Данди Юнайтед 0:0 АЗ Алкмаар 6.40 4.00 1.55
Идет 45 минута Хайдук 0:0 Витория Гимарайнш 2.05 3.35 3.70
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