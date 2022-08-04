Солигорский «Шахтёр» и «ЧФР Клуж» разочаровали невесёлыми нулями

Солигорский «Шахтёр» бился с «ЧФР Клужем» за выход в плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча проходила в Турции, и, возможно, отсутствие должной поддержки с трибун помешало соперникам показать себя с лучшей стороны. Если в середине первого тайма футболисты обменялись попаданиями в каркас ворот, то дальше на поле царил штиль. В итоге суммарно по одному попаданию в створ и нули на табло.
Протокол игры
Плотников Максим•Шимунович Лука•Филипенко Егор•Шатара Милош• 45'Антич Никола•Диванович Заим73' (Ахмеди Валон (73') •Ardit Krymi•Корзун Никита• 48'Vitor Feijao•Плакка Фессу•Иванович Игор79' (Юзепчук Роман (79') 89'
Скуффет Симоне•Граовац Даниэль76' (Браун Кристофер (76') •Матиас Иури•Бурка Андрей•Камора Мауру•Цвек Ловро•Боатенг Бисмарк•Паун-Александру Константин70' (Бетанкор Хефте (70') •Дяк Чиприан• 80'Дебелюх Габриэл•Роджер VII
04 августа. Стадион "Yeni Sakarya Ataturk Stadyumu".