Солигорский «Шахтёр» и «ЧФР Клуж» разочаровали невесёлыми нулями

Солигорский «Шахтёр» бился с «ЧФР Клужем» за выход в плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча проходила в Турции, и, возможно, отсутствие должной поддержки с трибун помешало соперникам показать себя с лучшей стороны. Если в середине первого тайма футболисты обменялись попаданиями в каркас ворот, то дальше на поле царил штиль. В итоге суммарно по одному попаданию в створ и нули на табло.