«Нефтчи» переиграл «Рапид» в матче с равными шансами

Матч «Нефтчи» против «Рапида» получился одним из самых интересных на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций. Соперники не стали отсиживаться в обороне и создали много моментов, а в основное время забивали только хозяева. В конце первого тайма Атас Ябер с помощью рикошета открыл счет, а на 60-й минуте Кеннет Сайеф удачно вывалился один на один с вратарем. В конце компенсированного времени австрийцы отыграли один гол. 2:1 после первого поединка, и в этой паре ничего не ясно.