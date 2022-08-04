«Нефтчи» переиграл «Рапид» в матче с равными шансами

Матч «Нефтчи» против «Рапида» получился одним из самых интересных на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций. Соперники не стали отсиживаться в обороне и создали много моментов, а в основное время забивали только хозяева. В конце первого тайма Атас Ябер с помощью рикошета открыл счет, а на 60-й минуте Кеннет Сайеф удачно вывалился один на один с вратарем. В конце компенсированного времени австрийцы отыграли один гол. 2:1 после первого поединка, и в этой паре ничего не ясно.
Протокол игры
|(1:0) Ябер Атас44'
|(2:0) Сайеф Кеннет60'
|(2:1) Бургшталлер Гвидо 90'
Бркич Иван•Мбодж Мамаду90' (Булудов Омар (90') •Кверквелия Соломон•Станкович Воислав•Салахлы Азер•Паскуаль Эдди82' (Юсифли Фарид (82') •Махмудов Эмин82' (Guilherme Pato (82') •Ябер Атас• 43'Сайеф Кеннет77' (Алиев Азер (77') •Доньё Годсвей•Лаваль Юсуф77' (Гаджиев Рахман (77')
Хедль Никлас•Косцельник Мартин•Золльбауэр Михаэль•Виммер Кевин•Ауэр Йонас46' (Шик Торстен (46') • 88'Байич Анте59' (Patrick Greil (59') •Moritz Oswald59' (Кюн Николас (59') •Пеич Алекса• 36'Грюлль Марко 36'73' (Rene Kriwak (73') •Циммерманн Бернхард73' (Савич Драголюб (73') •Бургшталлер Гвидо
04 августа. Стадион "Бакселл Арена" (Баку).