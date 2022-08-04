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Лига конференций

«Нефтчи» переиграл «Рапид» в матче с равными шансами

04 Августа 2022 • 21:58 Комментировать
Нефтчи
2:1
Рапид Вена
окончен

Матч «Нефтчи» против «Рапида» получился одним из самых интересных на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций. Соперники не стали отсиживаться в обороне и создали много моментов, а в основное время забивали только хозяева. В конце первого тайма Атас Ябер с помощью рикошета открыл счет, а на 60-й минуте Кеннет Сайеф удачно вывалился один на один с вратарем. В конце компенсированного времени австрийцы отыграли один гол. 2:1 после первого поединка, и в этой паре ничего не ясно.

Протокол игры  
Нефтчи2:1Рапид Вена
(1:0) Ябер Атас44'  
(2:0) Сайеф Кеннет60' (2:1) Бургшталлер Гвидо 90'
Бркич ИванМбодж Мамаду 90' (Булудов Омар ( 90') Кверквелия СоломонСтанкович ВоиславСалахлы АзерПаскуаль Эдди 82' (Юсифли Фарид ( 82') Махмудов Эмин 82' (Guilherme Pato ( 82') Ябер Атас  43'Сайеф Кеннет 77' (Алиев Азер ( 77') Доньё ГодсвейЛаваль Юсуф 77' (Гаджиев Рахман ( 77')
Запасные: Асгаров ВусалЧелик МертБогомольский ЕгорМамедов АгильЗюльфюгарлы Исмайыл
Хедль НикласКосцельник МартинЗолльбауэр МихаэльВиммер КевинАуэр Йонас 46' (Шик Торстен ( 46'  88') Байич Анте 59' (Patrick Greil ( 59') Moritz Oswald 59' (Кюн Николас ( 59') Пеич Алекса  36'Грюлль Марко  36' 73' (Rene Kriwak ( 73') Циммерманн Бернхард 73' (Савич Драголюб ( 73') Бургшталлер Гвидо
Запасные: Унгер БернхардФалльман ПаскальХофманн МаксимилианNikolas SattlbergerКверфельд ЛеопольдГартлер ПаульКнасмюлльнер Кристоф
04 августа. Стадион "Бакселл Арена" (Баку).

 

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Нефтчи Рапид Вена
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