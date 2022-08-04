«Кызыл-Жар» минимально уступил на Кипре, провалив игру в атаке

Первый матч третьей стадии квалификации Лиги конференций стал провальным для «Кызыл-Жара». Казахстанская команда за 90 минут ни разу не пробила по воротам. Единственное исключение, и даже голевое, в конце встречи не засчитали из-за фола в атаке. А вот АПОЭЛ свой шанс не упустил, Георгиос Эфрем вторым касанием мяча эффектно перебросил голкипера - 1:0. Победитель в этой паре определится через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Эфрем Георгиос27'
Белек Вид•Шебаке Иссам•Креспо Хосе•Каро Андреас•Эфрем Георгиос 52'73' (Вильяфаньес Лукас (73') •Феррари Франко•Kingsley Sarfo•Даушвили Муртаз74' (Marquinhos2 (74') •Ндонгаля Дьемерси83' (Теодору Димитрис (83') •Элиа Мариос•Далсью83' (Georgiou Stavros (83')
Лобанцев Мирослав• 21'Гурман Марк•Каршакевич Валерий•Мужек Матео 67'72' (Мульдинов Тимур (72') •Тапалов Еркин•Бушман Юрий•Яковлев Павел60' (Мурачёв Олег (60') •Коне Мусса•Мартинс Жиан•Подио Пабло59' (Козлов Евгений II (59') •Лобжанидзе Элгуя90' (Чиканчи Максим (90')
04 августа. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).