«Кызыл-Жар» минимально уступил на Кипре, провалив игру в атаке

Первый матч третьей стадии квалификации Лиги конференций стал провальным для «Кызыл-Жара». Казахстанская команда за 90 минут ни разу не пробила по воротам. Единственное исключение, и даже голевое, в конце встречи не засчитали из-за фола в атаке. А вот АПОЭЛ свой шанс не упустил, Георгиос Эфрем вторым касанием мяча эффектно перебросил голкипера - 1:0. Победитель в этой паре определится через неделю.