«Гомель» повторно уступил «Арису»

После 1:5 неделю назад «Гомель» имел призрачные шансы пройти «Арис» по пути в третий отборочный раунд Лиги конференций. Греки победили и сегодня (2:1), по голу на последней минуте каждого тайма забил Андре Грэй. У соперника с пенальти отличился Гиорги Гоголашвили.