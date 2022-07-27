Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Гомель» повторно уступил «Арису»

27 Июля 2022 • 22:56 Комментировать
Гомель
1:2
Арис Салоники
окончен

После 1:5 неделю назад «Гомель» имел призрачные шансы пройти «Арис» по пути в третий отборочный раунд Лиги конференций. Греки победили и сегодня (2:1), по голу на последней минуте каждого тайма забил Андре Грэй. У соперника с пенальти отличился Гиорги Гоголашвили.

Протокол игры  
Гомель1:2Арис Салоники
  45'Грэй Андре (0:1)
(1:1) Гоголашвили Гиорги82'  
  90'Грэй Андре (1:2)
Ковалёв ОлегКучинский КонстантинАффи ЯннСокол АртёмПантя ЮрийБага ДмитрийКостров Игорь 87' (Совпель Василий ( 87') Седько Павел 88' (Ермакович Кирилл ( 88') Ануфриев Александр 68' (Козловский Денис ( 68') Адеола Раймонд 80' (Потапенко Андрей ( 80') Макась Александр
Запасные: Садовский ДенисМатвейчик СергейАлексиевич ИльяКузьменок ИгорьШевченко КириллГоголашвили ГиоргиНаумович Александр
Хулиан ДиасМ'баката Салем  17' 46' (Пеерсман Марвин ( 46'  81') Фабиано ЛейсманнБрабец ЯкубМазику Брэдли  33' 46' (Одубаджо Мозес ( 46') Мансини ДаниэльШейх Пап  18' 23' (Дабо Брайан ( 23'  90') Дукуре Шейк III  63'Камашу Рафаэл 83' (Итурбе Хуан ( 83') Пальма ЛуисГрэй Андре
Запасные: Мармаридис ХристосСиампанис Мариос
27 июля. Стадион "Клеантис Викелидис" (Салоники).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Гомель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Интер Эскальдес 1:1 ЧФР Клуж 9.50 5.20 1.32
окончен после доп. времени АИК 2:0 Ворскла 1.65 4.05 5.10
окончен Гомель 1:2 Арис Салоники
окончен Клаксвик 1:0 Сутьеска
28.07  18:00 Астана ... Ракув 3.10 3.35 2.30
28.07  19:00 Габала ... Фехервар 3.45 3.45 2.10
28.07  19:00 Кишварда ... Кайрат 1.83 3.40 4.70
28.07  19:00 Милсами ... КуПС
28.07  19:00 Пайде Линнамеесконд ... Арарат-Армения 3.00 3.10 2.50
28.07  19:45 Маккаби Нетания ... Истанбул Башакшехир 3.30 3.20 2.30
28.07  19:45 Эльфсборг ... Мольде
28.07  20:00 Виборг ... Судува 1.30 5.20 10.50
28.07  20:00 Юргорден ... Риека 1.72 3.85 4.70
28.07  20:00 АПОЭЛ ... Ботев Пловдив 1.50 4.05 6.90
28.07  20:00 Нефтчи ... Арис Лимассол
28.07  20:00 ЦСКА София ... Македония Джёрче Петров
28.07  20:00 Викинг ... Спарта Прага 3.90 3.70 1.90
28.07  20:00 Левадия Таллин ... Хибернианс
28.07  20:00 Динамо Батуми ... Лех
28.07  20:00 Ньютаун ... Спартак Трнава 4.90 3.90 1.68
28.07  20:00 Рига ... Ружомберок 2.00 3.25 4.15
28.07  20:00 Раднички Ниш ... Гзира Юнайтед 1.40 4.60 8.00
28.07  20:00 Лиллестрём ... СЯК Сейнайоки
28.07  20:00 Олимпия Любляна ... Сепси
28.07  20:00 Славия Прага ... Сент-Джозефс
28.07  20:30 Маккаби Тель-Авив ... Зира 1.30 5.40 10.00
28.07  20:30 ПАОК ... Левски София 1.50 4.15 7.10
28.07  20:30 Университатя Крайова ... Влазния Шкодер
28.07  20:30 ФКСБ ... Сабуртало
28.07  20:45 Лехия Гданьск ... Рапид Вена 2.45 3.50 2.75
28.07  21:00 Вадуц ... Копер
28.07  21:00 Чукарички ... Расинг Юнион
28.07  21:00 Коньяспор ... БАТЭ 1.40 4.60 8.00
28.07  21:00 Дрита ... Антверпен 8.50 4.30 1.42
28.07  21:00 Янг Бойз ... Лиепая
28.07  21:00 Шкендия ... ФК Валмиера 2.15 3.70 3.15
28.07  21:00 Динамо Минск ... Хапоэль Беэр-Шева
28.07  21:00 Лачи ... Петрокуб
28.07  21:00 Мура ... Сент-Патрикс
28.07  21:00 Хамрун Спартанс ... Вележ
28.07  21:00 Слайго Роверс ... Мазеруэлл
28.07  21:00 Брондбю ... Погонь Щецин 2.30 3.30 3.10
28.07  21:30 Осиек ... Кызыл-Жар
28.07  21:30 Будучност Подгорица ... Брейдаблик 2.60 3.55 2.60
28.07  21:45 Тре Фьори ... Б-36
28.07  21:45 Тузла Сити ... АЗ Алкмаар
28.07  22:00 Пушкаш-Академия ... Витория Гимарайнш
28.07  22:00 Зриньски ... Тирана
28.07  22:00 ДАК ... Викингур
28.07  22:00 Крузейдерс ... Базель 9.00 5.20 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Июля
22:56 · Лига конференций УЕФА
«Гомель» повторно уступил «Арису»
22:52 · Лига конференций УЕФА
«Ворскла» в овертайме проиграла шведам
26 Июля
21:24 · Лига конференций УЕФА
Гол Тошича позволил «Тоболу» повторно обыграть «Линкольн»
25 Июля
19:41 · Италия. Серия А
Моуринью: «Лига конференций - это то, чего мне не хватало»
21 Июля
23:59 · Лига конференций УЕФА
БАТЭ разгромно проиграл «Коньяспору», проведя тайм в большинстве
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Астана» пропустила 5 голов в Польше
22:53 · Лига конференций УЕФА
«Гомель» пропустил 5 мячей в Салониках
22:36 · Лига конференций УЕФА
«Нефтчи» по всем статьям проиграл «Арису»
22:32 · Лига конференций УЕФА
Минское «Динамо» неудачно сыграло в Израиле, но имеет шансы на проход дальше
22:07 · Лига конференций УЕФА
«Петрокуб» не смог забить албанцам, проведя час в большинстве
22:01 · Лига конференций УЕФА
«Габала» провалилась в Венгрии
21:57 · Лига конференций УЕФА
«Ворскла» начала евросезон результативной победой
20:59 · Лига конференций УЕФА
«Зира» разгромлена тель-авивским «Маккаби»
20:52 · Лига конференций УЕФА
«Милсами» дважды спасал матч в Финляндии
20:05 · Лига конференций УЕФА
Армянский «Арарат» начал путь в еврокубках с нулей против эстонцев
Все новости
Рекомендуем