«Гомель» повторно уступил «Арису»

После 1:5 неделю назад «Гомель» имел призрачные шансы пройти «Арис» по пути в третий отборочный раунд Лиги конференций. Греки победили и сегодня (2:1), по голу на последней минуте каждого тайма забил Андре Грэй. У соперника с пенальти отличился Гиорги Гоголашвили.
Протокол игры
|45'Грэй Андре (0:1)
|(1:1) Гоголашвили Гиорги82'
|90'Грэй Андре (1:2)
Ковалёв Олег•Кучинский Константин•Аффи Янн•Сокол Артём•Пантя Юрий•Бага Дмитрий•Костров Игорь87' (Совпель Василий (87') •Седько Павел88' (Ермакович Кирилл (88') •Ануфриев Александр68' (Козловский Денис (68') •Адеола Раймонд80' (Потапенко Андрей (80') •Макась Александр
Хулиан Диас•М'баката Салем 17'46' (Пеерсман Марвин (46') • 81'Фабиано Лейсманн•Брабец Якуб•Мазику Брэдли 33'46' (Одубаджо Мозес (46') •Мансини Даниэль•Шейх Пап 18'23' (Дабо Брайан (23') • 90'Дукуре Шейк III• 63'Камашу Рафаэл83' (Итурбе Хуан (83') •Пальма Луис•Грэй Андре
Запасные: Мармаридис Христос•Сиампанис Мариос
27 июля. Стадион "Клеантис Викелидис" (Салоники).