«Ворскла» начала евросезон результативной победой

Во втором отборочном раунде Лиги конференций украинская «Ворскла» дважды сыграет в гостях у шведского АИКа. В первой встрече команда из Полтавы выглядела получше соперника, быстро открыла счет и на каждый гол противника отвечала своими - 3:2. Руслан Степанюк забил головой после стандарта, Юрий Козыренко завершил комбинацию, а Артём Челядин выдал невероятный по красоте дальний удар. Ответный поединок через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Степанюк Руслан4'
|17'Стефанелли Николас (1:1)
|(2:1) Козыренко Юрий24'
|44'Ларссон Себастьян (2:2)
|(3:2) Челядин Артём69'
Ризнык Дмитрий•Пердута Игорь• 43'Зайков Джоко•Яворский Сергей•Бацула Андрей•Козыренко Юрий 57'65' (Челядин Артём (65') •Тиль Венсан88' (Родригес Фелипе II (88') •Пуцлин Давид• 79'Олейник Денис•Марлисон•Степанюк Руслан 90'
Нордфельдт Кристоффер•Josafat Mendes75' (Люстиг Микаэль (75'•Ринг Эрик89') • 89'Милошевич Александер• 38'Папаяннопулос Сотирис• 39'Оума Эрик•Хуссейн Билаль•Стефанелли Николас•Ларссон Себастьян• 54'Zachary Elbouzedi59' (Amar Abdirahman Ahmed (59') •Мбунга-Кимпиока Бенджамин58' (Гвидетти Йон (58') •Бьорнстрем Аксель
Запасные: Henry Atola•Яношевич Будимир•Айяри Ясин•Jesper Ceesay
21 июля. Стадион "Теле2 Арена".