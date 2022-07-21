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Лига конференций

«Ворскла» начала евросезон результативной победой

21 Июля 2022 • 21:57 Комментировать
Ворскла
3:2
АИК
окончен

Во втором отборочном раунде Лиги конференций украинская «Ворскла» дважды сыграет в гостях у шведского АИКа. В первой встрече команда из Полтавы выглядела получше соперника, быстро открыла счет и на каждый гол противника отвечала своими - 3:2. Руслан Степанюк забил головой после стандарта, Юрий Козыренко завершил комбинацию, а Артём Челядин выдал невероятный по красоте дальний удар. Ответный поединок через неделю.

Протокол игры  
Ворскла3:2АИК
(1:0) Степанюк Руслан4'  
  17'Стефанелли Николас (1:1)
(2:1) Козыренко Юрий24'  
  44'Ларссон Себастьян (2:2)
(3:2) Челядин Артём69'  
Ризнык ДмитрийПердута Игорь  43'Зайков ДжокоЯворский СергейБацула АндрейКозыренко Юрий  57' 65' (Челядин Артём ( 65') Тиль Венсан 88' (Родригес Фелипе II ( 88') Пуцлин Давид  79'Олейник ДенисМарлисонСтепанюк Руслан  90'
Запасные: Ткаченко АлександрХрипчук ДаниилМельничук МаксимИсенко ПавелКравчук ДаниилЯкубу НаджибКулаковский АртемКрупский Илья
Нордфельдт КристофферJosafat Mendes 75' (Люстиг Микаэль ( 75'Ринг Эрик 89'  89') Милошевич Александер  38'Папаяннопулос Сотирис  39'Оума ЭрикХуссейн БилальСтефанелли НиколасЛарссон Себастьян  54'Zachary Elbouzedi 59' (Amar Abdirahman Ahmed ( 59') Мбунга-Кимпиока Бенджамин 58' (Гвидетти Йон ( 58') Бьорнстрем Аксель
Запасные: Henry AtolaЯношевич БудимирАйяри ЯсинJesper Ceesay
21 июля. Стадион "Теле2 Арена".

 

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Ворскла Аик
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окончен Ружомберок 0:3 Рига 3.05 2.90 2.65
окончен Левски София 2:0 ПАОК 3.55 3.05 2.25
окончен Ворскла 3:2 АИК 7.20 3.90 1.52
окончен Спарта Прага 0:0 Викинг 1.55 4.30 5.70
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