«Ворскла» начала евросезон результативной победой

Во втором отборочном раунде Лиги конференций украинская «Ворскла» дважды сыграет в гостях у шведского АИКа. В первой встрече команда из Полтавы выглядела получше соперника, быстро открыла счет и на каждый гол противника отвечала своими - 3:2. Руслан Степанюк забил головой после стандарта, Юрий Козыренко завершил комбинацию, а Артём Челядин выдал невероятный по красоте дальний удар. Ответный поединок через неделю.