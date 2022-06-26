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Лига конференций

Следующая Лига Конференций продлится ровно 11 месяцев

26 Июня 2022 • 00:12 Комментировать

Уже менее чем через две недели стартует очередной, второй розыгрыш Лиги Конференций - самого молодого турнира под эгидой УЕФА. Это случится 7 июля. Завершится же розыгрыш 7 июня 2023 года - финальный матч состоится в чешской Праге.

Такие продолжительные сроки турнира связаны с зимним перерывом на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый в истории чемпионат мира, который пройдет зимой, а не летом.

Напомним, что в прошлом сезоне Лига Конференций прошла впервые, победителем стала итальянская  «Рома», которой руководит португальский специалист Жозе Моуринью.

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Лига конференций
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