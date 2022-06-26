Следующая Лига Конференций продлится ровно 11 месяцев

Уже менее чем через две недели стартует очередной, второй розыгрыш Лиги Конференций - самого молодого турнира под эгидой УЕФА. Это случится 7 июля. Завершится же розыгрыш 7 июня 2023 года - финальный матч состоится в чешской Праге.

Такие продолжительные сроки турнира связаны с зимним перерывом на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый в истории чемпионат мира, который пройдет зимой, а не летом.

Напомним, что в прошлом сезоне Лига Конференций прошла впервые, победителем стала итальянская «Рома», которой руководит португальский специалист Жозе Моуринью.