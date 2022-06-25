Чеферин: «Кто-то говорил, что Лига конференций – бесполезный турнир, но финал прошёл на уровне Лиги Европы»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал первый розыгрыш Лиги конференций, победителем которой стала итальянская «Рома». Напомним, в финале турнира команда Жозе Моуринью обыграла в Тиране роттердамский «Фейеноорд» 1:0.

«Кто-то говорил, что Лига конференций – бесполезный турнир. А теперь вспомните, как «Рома» и «Фейеноорд» сыграли в финале. Это было на уровне финала Лиги Европы. Также было много разговоров о маленьком стадионе, но вспомните атмосферу, которая там была», – заявил Чеферин в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что кубок Лиги конференций стал для «Ромы» первым трофеем с 2008 года.