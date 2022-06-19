Российский вратарь питерского «Зенита», выступающий на правах аренды за шведский «Юргорден», рассказал в эксклюзивном интервью Марселю Арзуманяну для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о своей карьере за границей, а также откровенно поделился планами на будущее.

«Когда я приехал в Норвегию, вообще не мог понять, что вокруг меня происходит»

— Саша, приветствую! Как настроение?

— Всё хорошо, спасибо! У нас был небольшой отпуск, начинаем потихоньку втягиваться.

— С отпуска и хотел начать. В Швеции же летом месячный перерыв между играми. Как ты провёл это время?

— Мы сыграли последнюю игру до перерыва в конце мая, а потом был мини-отпуск — 10 дней. Некоторые ребята поехали в свои сборные, я поехал домой. Из-за непростой логистики дорога занимает практически весь день. До Питера я добирался через Финляндию, а обратно — через Эстонию: на автобусе ехал в Таллин, и уже из Таллина — в Стокгольм. В итоге получилось 8 дней дома — с семьёй, с близкими.

— Чем развлекал себя в Швеции без игр?

— Отпуск начался сразу после последней игры, а после него сразу приступили к тренировкам. Уже успели сыграть одну товарищескую игру, и 17 июня будем играть ещё одну.

— Смотрел фильм «Залечь на дно в Брюгге»? В Стокгольме так скучно не бывает?

— Фильм смотрел — отличный! Мне очень понравилось это кино. Но нет, не могу сказать, что здесь скучно. Вообще, я себя очень комфортно чувствую в Стокгольме. Мне кажется, Питер и Стокгольм очень похожи: оба города очень красивые, достаточно большие, но не слишком. Плюс архитектурные схожести есть — центральные районы Стокгольма очень напоминают нашу «Петроградку».

— Как быстро освоил культуру?

— У меня был опыт жизни в Финляндии, в Норвегии, а в Швеции я уже второй год, так что ко всему привык. Становится обыденностью, что магазин в выходные дни закрыт, и тебе надо ехать не в ближайший, а в тот, который работает в выходной. Но это бытовые мелочи, на которые ты обращаешь внимание только первый месяц.

— По чему в Швеции ты скучаешь? Чего тебе не хватает?

— Больше всего скучаю по близким, по друзьям, по собаке в конце концов! Если бы всё это можно было перенести сюда по щелчку пальцев, или самому можно было вечером, после тренировки, оказаться дома, поесть, поужинать с семьёй, погулять с друзьями, с собакой, — это было бы замечательно! Но, повторюсь, логистика сейчас непростая, — на обычных выходных нет возможности поехать домой.

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— Уже сказали, чем Стокгольм схож с Санкт-Петербургом. А чем они отличаются?

—Если мы говорим о масштабе, то, мне кажется, Питер больше — и населением, и площадью. Поэтому Стокгольм более спокойный, размеренный. Когда я приезжаю из Питера в Швецию, я понимаю, что ритм жизни становится размереннее.

— Как раз про это… Твой лайфстайл сильно изменился после переезда в Швецию?

— Здесь стиль жизни очень похож на «питерский». Только на дорогу чуть-чуть меньше времени уходит. Если в Питере ты закладываешь 30-40 минут, чтобы доехать от дома до базы, то здесь максимум 20 минут.

А если игра вечером в будний день, то в командную группу в мессенджерах приходит сообщение: «Ребята, будьте внимательнее, пробки на дорогах, выезжайте заранее». Единственная пробка, в которую я попал (она была, кстати, совершенно недавно), была связана с «праздником выпускников». Школьники, которые выпускаются, ездят по городу на разных машинах — чаще всего это большие самосвалы, которые медленно едут, а в кузове — выпускники! Музыка, развлечения, танцы. Очень шумно! Обычно навигатор показывает ехать 20 минут, а в тот день — все 40! Это была самая большая пробка, в которую я попал здесь.

— Это шведы так последний звонок отмечают?

— Да-да! Это у них такая вечеринка — ездят по городу, кидают конфеты, им все машут, громкая музыка!

— Как у тебя дела с языком обстоят?

— Сейчас я на стадии изучения языка! Ещё до сборов в этом году я решил, что хочу выучить шведский. По крайней мере решил начать, а там — как выйдет. Занимаюсь с замечательным репетитором — девушкой Анной. Мы с ней занимаемся по видеосвязи 3 раза в неделю. Плюс перед каждым занятием я повторяю пройденное — итого почти 6 дней в неделю учу шведский.

— Но финский и норвежский ты ведь не учил?

— Да, верно, их не учил. Но жизнь в Норвегии мне помогла — норвежский и шведский очень похожи. Когда я в первый раз услышал [шведский язык], то такого шока уже не было. Когда я приехал в Норвегию, вообще не мог понять, что вокруг меня происходит, и как на таком языке можно разговаривать.

— Какие сложные бюрократические истории были в Швеции?

— Особых трудностей в этом плане не было — клуб помогает во всех таких нюансах. Единственное, первый год аренды — в прошлом году — контракт был заключен сроком меньше, чем на год. Подписали в феврале, а закончился в декабре. Из-за этого в Швеции ты не можешь получить полноценный Social Security Number — типа нашего ИНН. Когда у тебя нет этого «номера», тебе сложно регистрироваться на государственных сайтах, подтверждать оплату в Интернете — то есть у меня не было полноценной карты, по которой я бы мог оплатить условные такси, самокат, доставку еды. Тогда клуб написал письмо, описал ситуацию, привёл аргументы, чтобы в особом порядке рассмотрели. И спустя 2 месяца мне дали полноценный номер.

«В России бывает, что явный лидер приезжает к аутсайдеру, и тот будет всю игру защищаться и обороняться. Здесь такого меньше»

— Ты уже привык к системе «весна-осень»? Насколько она удобна?

— Не возьмусь рассуждать, удобна ли она или нет, но я уже привык. Вот эта зимне-весенняя подготовка здесь проходит чуть более комфортно, потому что с середины-конца февраля начинается розыгрыш Кубка. И если ты выходишь из группы и доходишь до полуфинала, то до первого тура остаётся всего дней десять.

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— Это правда, что скандинавские футболисты после игры могут пойти в паб «на пиво»?

— Я думаю, в большинстве европейских стран такое возможно! Это будет зависеть от расписания, от ситуации. В период нашей зимней подготовки, когда мы играли кубковые матчи и вышли из группы, так совпало, что это матч — с субботы на воскресенье. В раздевалку заходит спортивный директор, говорит: «Ребята, вы молодцы, вышли из группы! Сегодня на вечер забронирован ресторан, идём и вместе отдыхаем». К этому все хорошо относятся, спокойно.

Когда команда в ресторане — спокойно подходят люди, фотографируются, могут подойти чокнуться, но они не станут прямо садиться за твой стол, весь вечер с тобой проводить, они с пониманием относятся. Могут подойти на small talk — перекинуться парой слов.

— То есть ты тоже подобное «практиковал»?

— Конечно! Это даже пожелания и рекомендации тренерского штаба, чтобы мы вместе пошли [отмечать]. Как здесь говорят — успехи надо отмечать, и отмечать всем вместе, потому что мы вместе тяжело работаем, чтобы этого добиться!

— В чём, в первую очередь, схож скандинавский футбол с российским?

— Схожи ли они? Я думаю, что схожи. Какие-то сходства точно есть, но я не могу сказать, что они целиком и полностью идентичны.

Мне кажется, в Швеции команды, которые внизу таблицы, более раскрепощённые, чем у нас. В России может быть такое, что явный лидер приезжает к аутсайдеру, и тот будет всю игру защищаться и обороняться. Здесь такое тоже есть, но, мне кажется, меньше

«Ты рисуешь себе идеальную картинку, думаешь, «вот, хорошо начал в Финляндии, дорос до Норвегии, теперь можно в Западную Европу». Но таких предложений не было»

— Как и насколько культура боления в Швеции отличается от российской?

— Я могу провести параллели между поддержкой в «Юргордене» и «Зените». В своё время, будучи подростком, несколько сезонов ходил на фанатский «Вираж» ещё на «Петровском». Плюс, в бытность игроком, мне не раз приходилось ощущать замечательную поддержку на «Газпром-Арене», так что мне есть с чем сравнить.

Здесь, в «Юргордене», у нас довольно активная, шумная и организованная поддержка. У нас, мне кажется, посещаемость на домашних матчах — от 15 до 20 тысяч. На дерби — около 30. В начале июля у нас будет домашняя игра против «Хаммарбю» — это дерби! Встречаются две команды, которые проводят домашние игры на одном стадионе. До игры — около 4 недель, а уже продано больше 26 тысяч билетов, а на дерби против АИКа было около 40 тысяч.

Поддержка организованная — перфомансы, баннеры, не стесняются использовать пиротехнику.

— Как раз про пиротехнику и хотел узнать.

— В принципе, посыл у организаторов одинаковый. Как только зажигается пиротехника, сразу же объявляют по стадиону, что это запрещено, что могут быть [негативные] последствия. Но при этом пиротехника есть, на наших играх её довольно много, и она организованна и «аккуратна». Насколько я слышал и читал на фанатских ресурсах — к этому относятся серьёзно. Пишут: «Ребята, мы делаем это организованно. Зажгли, подняли и опустили вниз, в воду!». Выглядит это красиво и эффектно. Были даже случаи, когда матчи останавливались из-за плохой видимости — всё было в дыму!

— И у тебя на играх такое было?

— Да-да, вот и в этом году так несколько раз было. Дерби с АИКом на выезде. Выходим из подтрибунного помещения на второй тайм — и сначала домашняя команда так много пиротехники запускает, что судья выгоняет всех с поля, ждёт, пока всё проветрится. Мы заново «начинаем», разыгрываем с центра поля, проходит буквально 2 паса — и наша фанатская трибуна разжигает всё, что пронесла на стадион. Опять ничего не видно, опять останавливаем игру на минут пять.

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— Слушай, а футболистам это разве не мешает, когда игра «разрывается», темп рвётся?

— В этот раз темпа и не было — только 2 передачи прошли после свистка. Грубо говоря, просто растянулся перерыв.

— А у тебя есть информация, сколько за сезон реализуют абонементов?

— Так у них ещё есть понятие «member» — членство. А в этом году вообще установлен рекорд — больше 20 тысяч абонементов продано. И сезон ещё идёт, и «членство», и абонементы до сих пор продаются.

— Как к тебе относятся фанаты в Швеции — нейтрально, любят, хейтят?

— С хейтом никогда не сталкивался, а с любовью, доброжелательностью, миром — всегда! Куда-нибудь в комментарии, в «личку» часто «такое» прилетает: «Мы тебя любим, мы с тобой! Если есть вопросы — пиши, звони, мы тебе всегда поможем!»

— Почему дальше скандинавского полуострова карьеру выстроить пока не получается? Какие у тебя мысли на этот счёт?

— Сложно сказать. Я обсуждал это с друзьями, агентами… Ты рисуешь себе идеальную картинку, думаешь, «вот, хорошо начал в Финляндии, дорос до Норвегии, теперь можно в Западную Европу». Но таких предложений не было. И спустя время, когда ты в «Зените», — одно-единственное предложение в «Юргорден». Почему не уходит дальше скандинавского направления? Думаю, стечение обстоятельств.

— Провёл бы всю карьеру, допустим, в Швеции?

— Вот так, в дискуссии, об этом тяжело рассуждать. Да, мне здесь комфортно, у нас отличная команда, болельщики, город отличный, чемпионат сильный, конкурентный. Так что не вижу ничего плохого в том, чтобы провести несколько сезонов в Швеции.

При этом скажу, что мои футбольные амбиции на этом не заканчиваются. Одноклубники говорят то же самое: «Здесь хорошо, но мы хотим в своей карьере зайти как можно дальше». Я придерживаюсь такой же позиции.

— Возвращаясь к теме «весна-осень». Где клуб проводит сборы?

— Могу говорить только по своему опыту. В Финляндии и Норвегии сборы — в Испании. В Швеции в прошлом году мы тренировались в Стокгольме, потому что ещё действовали коронавирусные ограничения. Наш игровой стадион — с раздвижной крышей, с искусственным полем. Соответственно, все комфортные условия были [созданы].

В этом году мы начали в Стокгольме, затем на полторы недели летали на Канары, а потом обратно в Стокгольм. Пока по ночам заморозки — тренируемся «под крышей». Как теплеет — переезжаем «на улицу», на базу, продолжаем подготовку там.

— Тренировочные поля зимой в Швеции — искусственные?

— У нас два поля: одно — искусственное, другое — настоящее. Оно [настоящее] — одно из лучших в стране. У нас на базе часто тренируется сборная Швеции. Весной и летом на нём и тренируемся. Причём если ближайшая игра на искусственном — значит и тренируемся на таком.

— Много в лиге команд, которые на искусственном поле домашние матчи принимают?

— Мне кажется, больше половины, 2/3 принимают на искусственном поле.

— Быстро к этому привыкаешь?

— Честно говоря, я с академии тренируюсь на таких полях. Я бы даже сказал, что менее привычна трава, чем искусственное покрытие.

«Сразу начинаешь собирать: «Вот, как неудачно заболел! Вот, как неудачно пропустил игру!» Начинаешь копаться, загоняться, пытаешься найти какой-то изъян в себе

— У тебя в прошлом году была травма, после которой ты вроде влился в игру. Почему в этом сезоне не играешь? Новостей о новой травме вроде не было.

— Да, тут несколько факторов неудачно сложились, смазал начало сезона. Я хорошо провёл сборы, чувствовал, что кондиции набираю быстро, но… В последнюю ночь перед отъездом я плохо себя почувствовал, проснулся с температурой 39,5. Разбудил нашего врача, мы быстро сделали тест на «корону». За полчаса сдал два положительных экспресс-теста, через 2 часа сделали ПЦР-тест. Вся команда уже улетела в Стокгольм, а я сидел в номере, дожидался результатов. Вечером мне опять приходит положительный тест.

Я был вынужден самоизолироваться в отеле в Испании, болел, соблюдал все рекомендации испанского правительства. Мне нельзя было выходить за пределы своего номера. И тут я провёл ещё полторы недели, пока команда в Стокгольме готовилась к чемпионату. В общую группу я вернулся за несколько дней до первой официальной игры. Мне сказали, что мне нужно набирать форму после болезни, говорят: «Готовься к игре, но будешь на замене».

— Как это сказывается на психологии?

— Это было, мягко говоря, неприятно. Я набрал хорошую форму — и тут болезнь, которая отбросила меня в точку, с которой я начал. Может, даже ещё дальше. Все эти истории, что «хуже дышится, полторы недели не можешь откашляться» — они тоже дают о себе знать в момент тренировок.

Первую игру на Кубок я застал в заявке, и мне сказали готовиться к следующей игре. Это всё за несколько дней до 24 февраля… 22 февраля мне говорят готовиться к следующей игре, а после сложившейся «ситуации» перед игрой мне говорят, что хотят оставить меня в запасе. Хотят обезопасить команду, меня от лишнего давления, возможных провокаций. И хочу отметить, что клуб действовал из лучших побуждений, с заботой. Но и вторую игру я остался на замене. И за весь этот зимне-весенний период я провёл только одну официальную и одну товарищескую игру.

— Какие у тебя были мысли тогда?

— Ты сразу начинаешь собирать в голове: «Вот, как я неудачно заболел! Вот, как я неудачно пропустил игру!» Начинаешь копаться, загоняться, пытаешься найти какой-то изъян в себе. Но когда погружаешься в работу, эти мысли быстро уходят. Одноклубники поддерживают, говорят: «Мы понимаем тебя, видим твою ситуацию, ты хороший вратарь, просто продолжай делать свою работу».

— И какие мысли у тебя сейчас?

— Сейчас я чувствую себя хорошо, отличное настроение, полон энергии, эмоций.

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«Для себя дверь в «Зенит» не закрываю — как воспитанник, я хочу играть в основном составе, и, надеюсь, я к этому приду»

— Давай немного поговорим о «Зените». Какие у тебя отношения с руководством «Зенита»?

— Я периодически созваниваюсь с Максимом Погореловым (Максим Погорелов — Заместитель Генерального директора и Исполнительный директор петербуржского «Зенита». — Прим. ред.) Он интересуется, как у меня дела, поддерживает, следит за результатами. Говорит, что они («Зенит») следят за мной, хотят увидеть, как я займу место в стартовом составе в «Юргордене».

— С Семаком какие отношения?

— С Сергеем Богдановичем последний раз мы виделись в Питере, перед выходом «Зенита» из отпуска — это январь. Мы с ним переговорили, но уже было известно, что я снова уеду в Стокгольм в аренду. Он сказал, что «Зенит» при необходимости всегда готов вернуть меня из аренды, что в команде мне всегда рады. И в этом году, когда «Зенит» выиграл чемпионство, я с удовольствием поздравил его и команду, обменялись с ним парой сообщений.

— Есть понимание, почему родной клуб тебе не доверился?

— Если честно, сложно сказать что-то на этот счёт. Так сложились обстоятельства. Меня всегда учили в первую очередь смотреть на себя. Не доверили – значит, не убедил.

— Нет ли обиды на «Зенит»?

— Мне кажется, глупо держать обиду на клуб. Легче держать обиду на себя. Знаешь, говорят, что «ты можешь контролировать своё отношение к делу, но ты не всегда можешь контролировать результат». Я могу сказать, что моя совесть полностью чиста, я доволен своим отношением к делу. Я делал и по-прежнему делаю максимум, который от меня зависит. Для себя дверь в «Зенит» не закрываю — как воспитанник, я хочу играть в основном составе, и, надеюсь, я к этому приду.

— С кем из Питера ты сейчас общаешься?

— Мы близко общаемся со Славой Караваевым, Лёшей Суторминым, Сашей Ерохиным, Мишей Кержаковым, Мишей Кизлеевым. Парой сообщений можем обменяться с Далером Кузяевым, Андреем Мостовым. В соцсетях — с Ловреном, Барриосом, Венделом, Малкомом.

— Что Малком пишет?

— Может поздравить после побед. Когда выиграли «Мальмё», мне многие ребята написали, ответили на пост о победе. Он тоже. После этого небольшая переписка была, поинтересовались, как дела, что нового.

— Кто-нибудь из игроков зовёт обратно на Родину?

— Все! Все по-доброму зовут, говорят, «наездился» уже, возвращайся к нам!

— Глобально говоря, ты видишь себя в Питере в качестве основного голкипера?

— Я уверен, что у меня будет возможность закрепиться в «Зените». Всё в наших руках — в моих, в частности. У меня есть цель — стать основным вратарём в «Зените». Я приложу все усилия, чтобы она сбылась.

«А как вы будете продолжать сотрудничество с Александром, ведь он из «Зенита», а «Зенит» — это «Газпром», а вот мы сейчас тысячу санкций против «Газпрома» введём!»

— Я слышал, что игроков в «Юргордене» ты учил русским словам. Что они уже умеют говорить?

— Честно говоря, некоторые ребята уже знали определённый набор слов на русском. Это распространённая практика в футболе. На сборах европейские клубы часто пересекаются с российскими, слышат какие-то слова.

Когда я приехал сюда, мне уже сразу говорили, что я «братушка», говорили «давай». То есть даже на тот момент мне говорили: «Алекс, давай! Алекс, братушка!»

Есть ребята, которые играли либо с русскими, либо с украинцами, соответственно, у них тоже есть какие-то слова в обиходе. Буквально недавно ситуация произошла. Я подвозил с тренировки норвежцев, и один мне говорит: «Слушай, у меня есть русская песня, давай послушаем!» Он включает «Горький вкус твоей любви».

— Это же Султан Лагучев?

— Да, если не ошибаюсь, он! Норвежец начинает подпевать… Это примерно как мы в детстве пели какие-то иностранные песни, так и он. И вот сидит, [поёт] под мотив, улыбается… Я так смеялся!

— Слушай, а где он её нашёл?

— А они играли в Саудовской Аравии с Максимом Ковалем, если не ошибаюсь (Максим Коваль — украинский голкипер саудовского «Аль-Фатеха». — Прим. ред.) Они близко общались, это была их любимая песня

— После 24 февраля твоя жизнь в Швеции сильно изменилась?

— Не могу сказать, что сильно… Утром, конечно, все были взбудоражены, все следили за новостями, за статьями из Интернета. С того дня и на протяжении двух недель ко мне каждый день подходили футболисты, персонал — все подходили, спрашивали, как у меня дела, всё ли в порядке у меня, у моей семьи, у меня дома. Каждый говорит, что всегда открыт и готов помочь, если нужна помощь. Да, сначала внимание ко мне было немного повышенное, но оно было абсолютно позитивное и доброе!

— А в профессиональном плане на тебе не сказалось? Просто я слышал, что твоё будущее в Стокгольме было под сомнением.

— Кроме эпизода, который я уже описал, ничего такого не происходило. А по поводу будущего… Мне кто-то прислал статью, где журналист позвонил нашему спортивному директору с формулировкой: «А как вы будете продолжать сотрудничество с Александром, ведь он из «Зенита», а «Зенит» — это «Газпром», а вот мы сейчас тысячу санкций против «Газпрома» введём!»

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— Это европейские журналисты?

— Да, это вроде местные, шведские были. И спортивный директор очень чётко дал понять: «Ребята, Саша с нами как спортсмен, а не представитель «Газпрома». Мы знаем его как хорошего человека, отличного вратаря и профессионала. Его будущее будет зависеть только от спортивных составляющих, а не от политических».

— С Хакшабановичем общался? И на эту тему в том числе.

— Буквально пару слов. Он сказал, что ему действительно нравилось в «Рубине», у него были хорошие отношения со Слуцким, хорошо отзывался и о Яровинском, и о коллективе в целом. Но его родители сильно переживали за него, за происходящее.

— А о чём небанальном ты сейчас мечтаешь, думаешь?

— Чтобы моя семья по щелчку пальцев оказалась здесь, чтобы она увидела, как я живу тут. Папе повезло, он уже был, но семья большая, поэтому всем вместе выбраться практически невозможно по разным причинам. Но было бы, конечно, здорово!

Благодарим за предоставленные фотографии агента футболиста Александра Дубровина