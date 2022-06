Команда из гибралтарского паба пробилась в квалификацию Лиги конференций

«Партия любителей пива» напомнила о себе, на сей раз в виде футбольной команды из Гибралтара, составленной из друзей, посещающих вместе один и тот же паб. Это команда «Брюнос Магпис», которая сразится с североирландцами из «Крузейдерс» в рамках квалификационного раунда к Лиге конференций.

Победитель этой пары дальше сразится со швейцарским «Базелем» - далеко не последним клубом Европы. Так что теоретически, у представителей «партии пива» есть шансы пройти и в групповой турнир.

- Я горжусь нашими ребятами, теперь о нас узнает Европа, а мы будем расти дальше, - заявил президент клуба Янсен Далли.

UECL we have drawn @CrusadersFC in our first qualifying round these are the official dates



Magpies will play their first leg at home on the 7th July TBC