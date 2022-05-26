«Порту» поздравил Моуринью

Жозе Моуринью стал победителем Лиги конференций вместе с «Ромой», и этот успех отметили в «Порту» - клубе, с которым Моуринью добился своих первых успехов. В 2003 году Моуринью привел португальских «драконов» к победе в Кубке УЕФА, а годом позже добился триумфа в Лиге чемпионов - тогда «Порту» сокрушил в финале «Монако» со счетом 43:0, а последний гол забил не кто иной, как Дмитрий Аленичев.

Также в «Порту» поздравили и Серджиу Оливейру - он также стал победителем Лиги конференций в составе «Ромы», а в прошлом выступал за «Порту».

В турнирной таблице чемпионата итальянской Серии А «Рома» финишировала на шестом месте.