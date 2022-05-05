«Рейнджерс» вышел вперёд в матче против «РБ Лейпцига»

В эти минуты проходит ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором «Рейнджерс» на своём поле принимает «РБ Лейпциг».

Шотландская команда смогла открыть счёт благодаря усилиям Джеймса Таверньера. Он отличился на 19-й минуте. А ещё через 5 минут преимущество «Рейнджерс» до двух мячей увеличил Глен Камара.

Напомним, первый матч, который проходил в Германии, завершился победой «РБ Лейпцига» со счётом 1:0. В параллельном матче «Айнтрахт» принимает «Вест Хэм» и побеждает к 30-й минуте со счётом 1:0.

За прямой текстовой трансляцией матча «Рейнджерс» - «РБ Лейпциг» следить можно здесь.