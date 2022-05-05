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Лига конференций

Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Лестера» на ответный матч Лиги конференций

05 Мая 2022 • 20:54 Комментировать

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Ромы» и «Лестера» на ответный полуфинальный матч Лиги конференций.

Встречу рассудит сербская бригада арбитров во главе с Срджан Йованович. Матч состоится в Риме на стадионе «Олимпико», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Пеллегрини, Залевски, Дзаньоло, Абрахам.

«Лестер»: Шмейхель, Джастин, Эванс, Фофана, Рикарду, Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Варди, Лукман.

В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью 1:1. На гол Лоренцо Пелелгрини ответил автоголом Джанлука Манчини. В параллельном полуфинале «Марсель» сыграет с «Фейеноордом».

За прямой текстовой трансляцией матча «Рома» - «Лестер» можно следить здесь.


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05.05  22:00 Марсель ... Фейеноорд 2.21 3.75 3.10
05.05  22:00 Рома ... Лестер 2.13 3.45 3.55
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