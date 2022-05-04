В следующем сезоне испанский клуб дебютирует в Лиге конференций

В следующем сезоне один из испанских клубов дебютирует в Лиге конференций, где до этого представители Ла Лиги ещё не играли.

В этом сезоне Испания стала единственной страной из топ-5 лиг, которая не была представлена в Лиге конференций. В новом турнире должен был играть «Вильярреал», но команда Унаи Эмери выиграла Лигу Европы и обеспечила себе путёвку в Лигу чемпионов. После вылета «жёлтой субмарины» какая-то из испанских команд в следующем сезоне точно сыграет в Лиге конференций.

Стоит отметить, что на данный момент седьмую строчку в испанской лиге как раз таки занимают футболисты «Вильярреала».