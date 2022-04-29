«Фейеноорд» вплотную приблизился к легендарному рекорду «Аякса»

В первом полуфинальном матче Лиги конференций в четверг вечером роттердамский «Фейеноорд» принимал дома проводивший свой 250-й матч в европейских турнирах французский «Олимпик» из Марселя и победил, забив гостям три гола.

Это был уже пятый матч кряду в европейских турнирах, в котором «Фейеноорд» забил три и более голов за игру. «Фейеноорд» вплотную приблизился к рекорду европейских турниров, который вот уже половину столетия удерживает другой голландский клуб - «Аякс».

В сезоне 1972/1973 ведомая легендарным Йоханом Кройфом команда забивала по три и более мяча за матч в ходе шести игр кряду, и это является рекордом по сей день.