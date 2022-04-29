Прервалась рекордная серия «Марселя» в европейских турнирах

В первом полуфинальном матче Лиги конференции голландский «Фейеноорд» переиграл проводивший свой 250-й матч в европейских турнирах французский «Олимпик» из Марселя. Для французов это означало то, что после семи победных матчей они потерпели первое поражение за последние полгода.

В последний раз «Марсель» проиграл в групповом раунде Лиги Европы «Галатасараю» со счетом 2:4. За этим последовала серия из семи побед кряду, ставшая рекордной для «Марселя». Но сейчас, в юбилейном матче для «Марселя», эта серия прервалась вследствие гостевого поражения со счетом 2:3. Ответный матч состоится через неделю.