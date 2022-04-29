«Фейеноорд» забил самый быстрый гол во втором тайме в европейских кубках с начала 21-го века

В первом полуфинальном матче Лиги конференции голландский «Фейеноорд» переиграл проводивший свой 250-й матч в европейских турнирах французский «Олимпик» из Марселя. Встреча оказалась весьма результативной - в общей сложности команды забили друг другу пять мячей.

Победный гол в этом матче был забит в самом начале второй половины игры - уже на девятой секунде второго тайма Сириль Дессерс вывел свою команду вперед после того, как в первом тайме гости отыграли отставание в два мяча. Этот гол на девятой секунде стал самым быстрым с начала второй половины игры во всех европейских кубках в 21-м веке.

Ответный матч состоится на следующей неделе.