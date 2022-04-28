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«Фейеноорд» победил «Марсель» в результативном матче-триллере

28 Апреля 2022 • 23:58 Комментировать
Фейеноорд
3:2
Марсель
окончен
Протокол игры  
Фейеноорд 3:2Марсель
(1:0) Дессерс Сириль18'   
(2:0) Синистерра Луис20'   
  28'Бамба Дьенг Амаду (2:1)
  40'Жерсон Сантос (2:2)
(3:2) Дессерс Сириль46'   
Марсиано ОфирМаласиа Тирелл   46'Сенеси МаркосТраунер ГернотГертрейда Лютсхарел   79'Кекчю Оркун  82' (Хендрикс Йоррит (  82'   90') Эурснес ФредрикТиль Гус  89' (Педерсен Маркус Гольмгрен (  89') Синистерра ЛуисНелсон Райс  65' (Линссен Брайан (  65') Дессерс Сириль  82' (Джаханбакш Алиреза (  82')
Запасные: Сандлер ФилиппЯнсен ТейсХендрикс РамонХалл ДензелКожокару ВалентинВалемарк Патрик
Манданда СтивРонжье ВалентинСалиба Вильям  85' (Лирола Поль (  85') Чалета-Цар Дуе  69' (Арит Амин (  69'   84') Перес ЛуанГендузи МаттеоКамара БубакарЖерсон СантосБамба Дьенг Амаду  85' (Милик Аркадиуш (  85') Пайе ДимитриБакамбу Седрик  46' (Гуйе Пап (  46')
Запасные: Бертелли УгоНгапандуэтнбу СимонКолашинац СеадБенъяхья-Тани АйланЮндер ДженгизПау Лопес
28 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).«Фейеноорд» и «Марсель» выдали матч-праздник. Голландцы вели 2:0, но гости смогли отыграться. Тем не менее, хозяева смогли добиться победы.

В четверг состоялся первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Фейеноордом» и «Марселем». По вывеске и нельзя было сказать, что это поединок третьего по значимости еврокубка, ведь у обеих команд за спиной славная история. По этой причине ожидалась борьба наверняка каждый из коллективов хочет украсить клубный музей новым трофеем.

«Фейеноорд» с первых минут пошёл вперёд и включил активный прессинг. Однако именно это и привело к первому опасному моменту у ворот как раз роттердамцев. Пайет получил мяч в середине поля и тут же сделал передачу на ход Бамба Дьенгу, который ворвался в штрафную, но в ближнем бою не смог переиграть Марсиано. Вскоре ситуация почти повторилась. Только в этот раз «Марсель» начал атаку от ворот, Пайет вновь получил в середине поля мяч и покатил низом налево на Бамба Дьенга, который ворвался в штрафную и бил в дальний угол, но не попал.

«Фейеноорд» же свой первый момент реализовал. После заброса Сенеси в штрафную Синистерра принял мяч и пяткой сделал пас назад на Дессерса, который обработал передачу, продвинулся чуть вперёд и проткнул футбольный снаряд в угол. Тут же роттердамцы удвоили счёт. Нельсон получил мяч справа в гордом одиночестве, убежал в штрафной и прострелил на дальний угол, откуда Синистерра пробил, футбольный снаряд задел Ронжье и юркнул в ворота.

Через семь минут провансальцы счёт сократили. Французы зацепились за мяч на чужой половине, после передачи Ронжье Бамба Дьенг получил мяч за пределами штрафной пробил в ближний угол. Марсиано потерял ворот, из-за чего помочь своей команде не смог.

«Фейеноорд» пытался вернуть себе преимущество, но ничего вновь создать не смог. «Марсель» же за пять минут до перерыва счёт сравнял. Гендузи подключился к атаке по правому флангу и сильно прострелил. Марсиано в падении отбил мяч, но точно на ногу Жерсону, который мощным ударом прошил бросавшихся защитников. На этом команды так и ушли на перерыв.

Уже в начале второй половины хозяева вновь вышли вперёд. «Марсель» разыграл мяч с середины поля, стал передавать его назад, Чалета-Цар с линии штрафной решил отдать вратарю, но сделал это слабо, Дессерс подхватил футбольный снаряд и пробил в цель. «Марсель» пытался включиться, но «Фейеноорд» останавливаться и вновь терять преимущество не хотел.

Роттердамцы действовали конкретнее. В середине тайма Чалета-Цар вновь обрезался около своей штрафной, и вышедший на замену Линссен издали немного не попал в створ. Провансальцы ответили ударом Пайета со штрафного с острого угла, но Марсиано был на месте. Хозяева ответили своим полумоментом, когда Дессерс получил мяч на линии штрафной, пробросил себе на ход и бил с близкого расстояния, Манданда отбил, а добивание форварда получилось неточным.

За десять минут до конца матча Салиба обязан был сравнивать счёт. После навеса с углового защитник выиграл борьбу на дальней штанге, но не попал в створ. Вскоре Бамба Дьенг слева вошёл в штрафную, но его удар Марсиано парировал. Затем Пайет с левого угла штрафного бил в дальнюю девятку, но вратарь хозяев в красивом прыжке перевёл футбольный снаряд на угловой. Ответ хозяев был ещё опаснее – Джаханбакш в компенсированное время вышел один на один с Манднда, но переиграть его не смог.

Ответная встреча пройдёт через неделю во Франции. До этого «Марсель» ждёт важнейший матч против «Лиона», в котором надо побеждать, ведь провансальцы мечтают занять второе место и пробиться в Лигу чемпионов на будущий сезон. «Фейеноорд» же в чемпионате Голландии старается сохранить третью строчку, которая даст право участвовать в Лиге Европы, учитывая, что ПСВ, скорее всего, сохранит место в топ-2.

Роман Андреев

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окончен Лестер 1:1 Рома 2.35 3.35 3.30
окончен Фейеноорд 3:2 Марсель
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