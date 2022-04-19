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Лига конференций

УЕФА оштрафовал «Марсель» по итогам матча Лиги конференций против ПАОКа

19 Апреля 2022 • 20:16 Комментировать
Фейеноорд
...
Марсель
28.04 22:00

На официальном сайте УЕФА появилась информация, согласно которой «Марсель» оштрафован по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги конференций против ПАОКа.

«Закрыть Virage Nord на «Велодроме» в ближайшем одном матче под эгидой УЕФА. Плюс штраф для «ОМ» в размере 80 тыс евро за файеры болельщиков. Плюс штраф 18 тыс евро за проблемы с доступом к стадиону и вокруг него», - говорится в заявлении.

Помимо этого, болельщикам ПАОКа запрещена продажа билетов на выездной матч в Европе. Команда оштрафована на 50 тыс евро за бросание предметов на «Велодроме» и файеры. Плюс ПАОК должен связаться с «Марселем» для улаживания вопроса с ущербом «Велодрому» и компенсации по нему от действий фанатов греков.

«Марсель» вышел в полуфинал Лиги конференций, где встретится с «Фейеноордом», в параллельной паре «Роме» будет противостоять «Лестер».

Первые матчи пройдут 28 апреля, а ответные – 5 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПАОК Лига конференций
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ФЕЙЕНООРД МАРСЕЛЬ
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