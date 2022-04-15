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Лига конференций

Синистерра установил единоличный рекорд «Фейеноорда» в еврокубках

15 Апреля 2022 • 23:31 Комментировать
Славия Прага
1:3
Фейеноорд
окончен

Голландский «Фейеноорд» переиграл чешскую «Славию» во втором матче 1/4 финала Лиги конференций, а третий мяч в этом матче забил колумбийский футболист Луис Синистерра. Таким образом, он довел до десяти количество своих голов в текущем сезоне еврокубков.

Это - единоличный рекорд для футболистов «Фейеноорда», Синистерра побил достижения двух других игроков. В сезоне 1973-1974 девять мячей забил Лекс Схунмакер, и «Фейеноорд» в том сезоне выиграл Кубок УЕФА. В сезоне 2001-2002 то же самое сделал Пьер ван Хойдонк - и «Фейеноорд» снова стал обладателем Кубка УЕФА в тот год! Станет ли снова «Фейеноорд» обладателем европейского трофея, покажет ближайший месяц.

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Фейеноорд Луис Синистерра
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