«Марсель» настиг «ПСЖ» и «Монако» по количеству полуфиналов еврокубков

Вчера «Марсель» пробился в полуфинал Лиги конференций, это стало возможным после двух побед над греческим ПАОК-ом. Для «Марселя» это было седьмое попадание в полуфинал европейского турнира, и по этому показателю провансальский клуб повторил достижение «ПСЖ» и «Монако» - оба этих клуба также по семь раз выступали в полуфинале европейских турниров.

Пики успехов «Марселя» пришлись на начало 90-х годов прошлого столетия - сперва команда сыграла в финале Кубка чемпионов в 1991-м году, а через два года выиграла первый розыгрыш Лиги чемпионов.