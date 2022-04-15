Моуринью: Теперь «Роме» придётся нести флаг Италии в Европе

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу выхода своей команды в полуфинал Лиги конференций.

Жозе заявил, что теперь римскому клубу придётся нести флаг Италии в Европе, так как «Рома» осталась последней итальянской команде в еврокубках в этом сезоне. Напомним, что «волки» по сумме двух матчей обыграли норвежский «Будё-Глимт» и вышли в полуфинал Лиги конференций, где подопечным Жозе Моуринью предстоит встретиться с английским «Лестром».

Напомним, что ещё один итальянская команда, а именно «Аталанта», закончила своё выступление в Лиге Европы. В четвертьфинале бергмаски уступили «Лейпцигу».