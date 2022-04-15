«Фейеноорд» обыграл в гостях «Славию» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Голландский «Фейеноорд» расправился в гостевом матче с чешской «Славией», забив два гола во втором тайме. Это испортило план чехам, так как в первой половине игры команды действовали на равных, забив по голу, после того, как в первом матче они сыграли 3:3.

Теперь «Фейеноорд» пробился в полуфинал Лиги конференций. Нидерладнский клуб в прошлом не раз побеждал в европейских кубках, в частности, в 1970-м он выиграл Кубок чемпионов. а в 1974-м и в 2002-м году брал Кубок УЕФА.