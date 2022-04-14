Вратаря «Славии» в мачте против «Фейеноорда» после пропущенного мяча утешал главный арбитр

В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций вратарь «Славии» Алеш Мандоус допустил грубейшую ошибку, после чего «Фейеноорд» поразил ворота.

В то время как счет по сумме двух матчей был 4:4 голкипер хозяев допустил грубую ошибку и Сирил Дессерс, получив мяч в штрафной, поразил ворота соперников.

После этого вратарь «Славии» был так раздосадован, что его утешить пришел главный арбитр встречи Дениз Айтекин.

В итоге чешская команда дома уступила 1:3 и вылетела из Лиги конференций. Первый матч завершился со счетом 3:3.