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Роджерс – о выходе в полуфинал Лиги конференций: «Исторический успех для «Лестера»

14 Апреля 2022 • 23:36 Комментировать
ПСВ
1:2
Лестер
окончен

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги конференций после победы над нидерландским «ПСВ».

Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась победой англичан – 2:1. Примечательно, что «лисы» уступали в счёте вплоть до 77-й минуты.

«Я очень горжусь, – признался Роджерс после матча. – Мои игроки отлично выступили. У нас очень сильная и молодая команда, голодная до побед. Мы обыграли «ПСВ» – клуб с великими традициями в европейском футболе. Это очень важная страница в истории «Лестера», – рассказал наставник.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер ПСВ Брендан Роджерс
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окончен ПСВ 1:2 Лестер 2.05 3.55 3.60
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