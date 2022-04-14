Роджерс – о выходе в полуфинал Лиги конференций: «Исторический успех для «Лестера»

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги конференций после победы над нидерландским «ПСВ».

Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась победой англичан – 2:1. Примечательно, что «лисы» уступали в счёте вплоть до 77-й минуты.

«Я очень горжусь, – признался Роджерс после матча. – Мои игроки отлично выступили. У нас очень сильная и молодая команда, голодная до побед. Мы обыграли «ПСВ» – клуб с великими традициями в европейском футболе. Это очень важная страница в истории «Лестера», – рассказал наставник.