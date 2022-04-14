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Лига конференций

«Лестер» впервые в своей истории пробился в полуфинал европейского турнира

14 Апреля 2022 • 22:07 Комментировать
ПСВ
1:2
Лестер
окончен

Английский «Лестер» одержал волевую победу в ответном матче в рамках четвертьфинала Лиги конференций, «Лестер» оказался сильнее ПСВ. Таким образом, дружина Брендана Роджерса уже пробилась в полуфинал Лиги конференций - и это абсолютная премьера для «Лестера», который ранее никогда не играл в полуфинале европейских турниров. Максимальным достижением клуба был четвертьфинал - правда, тогда это был четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне 2016-2017, после памятной победы в чемпионате Англии в сезоне 2016-2017.

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окончен ПСВ 1:2 Лестер 2.05 3.55 3.60
Идет 50 минута ПАОК 0:1 Марсель 3.15 3.40 2.33
Идет 49 минута Славия Прага 1:1 Фейеноорд 2.55 3.35 2.90
Идет 49 минута Рома 3:0 Будё-Глимт
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