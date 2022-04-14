«Лестер» впервые в своей истории пробился в полуфинал европейского турнира

Английский «Лестер» одержал волевую победу в ответном матче в рамках четвертьфинала Лиги конференций, «Лестер» оказался сильнее ПСВ. Таким образом, дружина Брендана Роджерса уже пробилась в полуфинал Лиги конференций - и это абсолютная премьера для «Лестера», который ранее никогда не играл в полуфинале европейских турниров. Максимальным достижением клуба был четвертьфинал - правда, тогда это был четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне 2016-2017, после памятной победы в чемпионате Англии в сезоне 2016-2017.